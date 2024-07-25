×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Güncelleme Tarihi:

#Rekabet Kurulu#Ekonomi#Ticaret
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 14:32

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

Haberin Devamı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, halihazırda Hempel Fonden tarafından tek kontrol edilen Hempel A/S'nin ortak kontrolünün SeaCoat Investments S.a.r.l. aracılığıyla CVC Capital Partners plc ve iştiraklerinin bazıları tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Vilsan Veteriner İlaçları Ticaret ve Sanayi AŞ'nin hisselerinin tamamının Hasvet Medikal Yazılım Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Atrion Corporation'ın tek kontrolünün Alpha Medical Merger Sub, Inc. aracılığıyla Nordson Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

BaxEnergy GmbH'nin tek kontrolünün Yokogawa Electric Corporation tarafından devralınması işlemi onaylandı.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tek kontrolünde bulunan Sportive Spor Malzemeleri Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Marka Mağazacılık AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Haberin Devamı

URUS Group LP'nin ortak kontrolünün, Pon Holdings B.V. ve CVC Capital Partners plc tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Croma Pharma GmbH üzerindeki ortak kontrolün NonNomen GmbH ve OLIN Holding GmbH ile ARGUS Vermögensverwaltung GmbH & Co KG aracılığıyla dolaylı olarak Custos Privatstiftung tarafından devralınması işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Dragon LNG Group Limited'in Shell Plc ve Ancala (Scot) LP'nin ortak kontrolünden Shell Plc ve VTTI B.V.nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.

Priority Software Solutions Ltd.nin hisselerinin çoğunluğunun ve tek kontrolünün Paris Holdings (CYM) II L.P. aracılığıyla dolaylı olarak Blackstone Inc. tarafından Paris Holdings (CYM) II L.P. aracılığıyla devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

VMware, Inc.in tek kontrolünün Broadcom Inc. tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rekabet Kurulu#Ekonomi#Ticaret

BAKMADAN GEÇME!