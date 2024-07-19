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Rekabet Kurulu banyo ürünleri alanında faaliyet gösteren İntema hakkında soruşturma açtı

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#Rekabet Kurulu#Soruşturma#Intema
Rekabet Kurulu banyo ürünleri alanında faaliyet gösteren İntema hakkında soruşturma açtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 19:00

Rekabet Kurulu, banyo ürünleri alanında faaliyet gösteren İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ (İntema) hakkında, bayilerinin satış fiyatlarını belirlemesi ve kısıtlamalarda bulunması şüphesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, İntema'nın yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve bu satıcılarına bölge/müşteri sınırlamasında bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüsün ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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#Rekabet Kurulu#Soruşturma#Intema

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