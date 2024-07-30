Rekabet Kurulu açıkladı: Ambalajlı su satışında tüketici lehine rekabet oluştu

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Rekabet Kurulu, ambalajlı su ve özellikle damacana satışlarında, bayilerin kendi fiyatlarını özgürce belirleyebilmesinin yolunun açılarak pazarda tüketici lehine daha rekabetçi bir ortam oluşmasının sağlandığını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından 10.08.2023 tarih ve 23-37/711-M sayı ile, ambalajlı su sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma tamamlandı.

Kurulun 21.09.2023 tarihli ve 23-45/850-300 sayılı kararı ile önaraştırma yürütülen teşebbüsler hakkında ambalajlı su fiyatlarının birlikte belirlendiği iddiasına ilişkin olarak soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verilmişti.

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Bununla birlikte önaraştırma sürecinde elde edilen bilgiler, belgeler ve yapılan tespitler kapsamında 21.09.2023 tarihli ve 23-45/850-Mİ sayılı Kurul kararı ile; ambalajlı su sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin mobil uygulamaları ve çağrı merkezleri üzerinden bayilerine yönlendirdikleri siparişlerinde bayilerinin yeniden satış fiyatını belirleyebileceklerine yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabetçi endişeleri giderebilmek amacıyla ek çalışma yapılmasına karar verilmişti.

Yapılan ek çalışma kapsamında ambalajlı su üreticisi/tedarikçisi teşebbüslerle görüşmeler gerçekleştirilerek teşebbüslere mobil sipariş uygulamaları, çevrim içi satış platformları ve çağrı hatları üzerinden yapılan satışlarda, ürünlerin teslimatını bağımsız teşebbüsler olarak bayilerin gerçekleştirmesi durumunda, sipariş sistemlerinin yapısı gereği ürünlerin yeniden satış fiyatlarının ambalajlı su üreticileri/tedarikçileri tarafından belirlenmesi durumunda söz konusu olabilecek olası rekabetçi sorunlar hakkında bilgi verilmiştir.

Bu çerçevede, ambalajlı su üreticisi/tedarikçisi teşebbüslerin; kendi markalarına ait mobil uygulamalar, çevrim içi satış platformları ve çağrı hatları üzerinden aldıkları siparişlerde bayilerin kendi fiyatlarını serbestçe belirleyebilecek şekilde sipariş sisteminin kurgulanması sağlanmış ve rekabetçi endişeleri ortadan kaldıracak gerekli değişiklikler tamamlanmıştır."