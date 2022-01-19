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Rekabet Kurulu 2.6 milyar liralık zincir market cezasının detaylarını açıkladı

#Rekabet Kurulu#Market#Ceza
Rekabet Kurulu 2.6 milyar liralık zincir market cezasının detaylarını açıkladı

Rekabet Kurulu, Ekim ayında BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda'ya toplamda 2.6 milyar lira ceza kesmişti. Kurul, cezaya ilişkin olarak gerekçeli kararı ise açıkladı.

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Rekabet Kurulu, bazı zincir marketlere verdiği idari para cezasının gerekçesini açıkladı. Rekabet Kurulunun konu ile ilgili kararı Kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Rekabet Kurulu, Ekim ayında BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar vermişti.

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Gerekçeli kararda, Yeni Mağazacılık AŞ (A 101), BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros Ticaret AŞ ve Şok Marketler Ticaret AŞ arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı tespit edildi.

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Soruşturma kapsamındaki zincir marketlerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla Rekabet Korunması Hakkındaki Kanunu ihlal ettiklerine karar verildi.

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