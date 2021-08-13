Rehber köpek sahiplenme başvurusunda %90'ın üzerinde artış yaşandı

Purina'nın yenilik, iş birliği, sürdürülebilirlik ve düşünce liderliği alanındaki öncü çalışmalarını konu edinen Toplumda Purina Raporu’nun bu yıl üçüncüsü yayımlandı. Purina'nın topluma verdiği taahhütlerinde kaydedilen ilerlemeye dair ayrıntılı bakış açısı sunan 3.Toplumda Purina Raporu, markanın girişimlerinin, ortaklıklarının ve iş birliklerinin; hayvanların ve onları seven insanların hayatları ile gezegenimiz üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Rapora göre; Purina 2 yılda 1 milyondan fazla çocuğu sorumlu evcil hayvan sahipliği konusunda eğitmek için ortaklarla birlikte çalıştı ve 98.731 evcil hayvanın sahiplendirilmesini destekledi. Avrupa çapında evcil hayvan girişimlerini desteklemek için marka öncülüğünde 209 ittifak kuruldu.

Globale iki örnek proje: “Karanlıkta Diyalog” ve “Canımız Sokakta”

Purina’nın global vizyonunu sürdüren ve aynı zamanda Türkiye’deki sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirmek için bütünsel çözümler üretmeye yönelik adımlar atan Nestlé Purina PetCare Türkiye, Toplumda Purina Raporu’nda “Karanlıkta Diyalog” ve “Canımız Sokakta” projeleriyle yer aldı.

Rehber köpek sahiplenme başvurusunda %90'ın üzerinde artış sağlandı

Toplumda Purina Raporu’nda yer alan “Karanlıkta Diyalog” projesinde; Rehber Köpekler Derneği ile Nestlé Purina PetCare Türkiye ailesi ve davetliler Karanlıkta Diyalog Müzesi’nde bir saat geçirdi. Katılımcılar, tamamen karanlık bir ortamda, görme duyuları yerine diğer duyularını keşfedip geliştirerek hareket etmeleri konusunda görme engelli rehberlerce yönlendirildi. Tüm dünyada hayvanlarla insanların bir araya gelmesinin pozitif bir sinerji yarattığına inanan Nestlé Purina Petcare Türkiye, rehber köpeklerin görme engelli vatandaşların günlük hayata güvenle dahil olmasındaki rolünü bu etkinlik ile bir kez daha deneyimledi. Etkinlik iletişimiyle elde edilen 2 milyon erişim sonrasında; bakıcı aile başvurusunda yüzde 50, görme engellilerin rehber köpek sahiplenme başvurusunda ise yüzde 90'ın üzerinde artış sağlandı.

Çocuklara sokak hayvanlarını sahiplenme, besleme ve bakımlarına destek olma eğitimi

Raporda yer alan ikinci proje ise pandemi döneminde, beslenme, barınma ve sahiplenme sorunlarıyla karşı karşıya kalan sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla hayata geçirildi. “Canımız Sokakta” adlı proje kapsamında gerçekleşen buluşmalarda alanında uzman veteriner hekimler, akademisyenler, barınma merkezi kurucuları, dernek yöneticileri ve üyeleri, girişimciler ve üniversite öğrencileri sokak hayvanları konusunda yapılabileceklerle ilgili içgörü oluşturdu. Ardından “Bootcamp Fikir Maratonu” yarışması düzenlendi. Kazanan proje Nestlé Purina PetCare iş birliğiyle hayat bulacak. Proje kapsamında belirlenecek pilot ilçede yer alan okullardaki çocuklar için sokak hayvanlarını sahiplenme, beslenme ve bakımlarına destek olma konularında eğitimler düzenlemesi planlanıyor. Ayrıca farkındalık yaratmak için projeyle öğrencilere verilecek oyunlaştırılmış kapak kutularında plastik kapakların toplanması, toplanan kapakların geri dönüştürülerek mama kabı, taşıma kabı, kedi yuvası, köpek evi gibi ürünler haline getirilmesi hedefleniyor. Nestlé Purina PetCare ayrıca kazanan ekip adına “Her Eve Bir Pati Derneği’ne” 1 ton mama bağışında bulundu.

“Dayanıklı bir gelecek yaratmak adına çalışmaya devam edeceğiz”

Sokak hayvanları konusunda önemli ihtiyaç alanlarını tanımlamak ve bu meseleyi bütünsel olarak sahiplenerek çözüme yönelik adımları Purina topluluğu oluşturmak amacıyla attıklarını söyleyen Nestlé Purina PetCare Türkiye Genel Müdürü Ayça Erkol, gerçekleştirdikleri çalışmaların global olarak takdir edilmesinden dolayı gururlu olduklarını söyledi. Erkol, “Toplumda Purina Raporu’nun bu sayısında, ortaklar ve benzer düşünceye sahip kuruluşlarla devam eden çabalarımızın ve çalışmalarımızın örnek olarak gösterilmesi bizim adımıza mutluluk verici. Birlikte; evcil hayvanlar, gezegenimiz ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar için dayanıklı bir gelecek yaratmak adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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