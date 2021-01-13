Regülasyon nedir? Regüle etmek ne demek?

Regülasyon, Özel sektör ve kamu teşebbüslerinin faaliyetlerini yürütüş tarzlarını kontrol altında tutma amacıyla konulan kurallar diye ifade edilebilmektedir. Regülasyon devlet kadar eski bir olgudur.

REGÜLASYON NEDİR VE NE DEMEK?

Düzenleme anlamına da gelen regülasyon, tam rekabetin olmadığı sektörlerde, doğal tekellerin yarattığı olumsuzlukların giderilmesi ve ekonomik etkinliğin sağlanabilmesi, devletin piyasa aksaklıklarının giderilebilmesi için çeşitli kurumları

eliyle bu piyasalara müdahale etmek amacıyla geliştirdiği yöntemler olarak da tanımlanabilmektedir.