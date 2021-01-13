Regülasyon nedir? Regüle etmek ne demek?
Sektörün bağımsız düzenleyici kurum tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Özellikle ABD’de doğal tekeller konusunda kabul gören yaklaşım regülasyondur. Aynı zamanda regülasyon, devletin denkliği sağlamak amacıyla birey veya örgütlere uyguladığı ve yaptırımlara bağladığı sınırlamalar olarak da tanımlanabilmektedir.
Regülasyon, Özel sektör ve kamu teşebbüslerinin faaliyetlerini yürütüş tarzlarını kontrol altında tutma amacıyla konulan kurallar diye ifade edilebilmektedir. Regülasyon devlet kadar eski bir olgudur.
REGÜLASYON NEDİR VE NE DEMEK?
Düzenleme anlamına da gelen regülasyon, tam rekabetin olmadığı sektörlerde, doğal tekellerin yarattığı olumsuzlukların giderilmesi ve ekonomik etkinliğin sağlanabilmesi, devletin piyasa aksaklıklarının giderilebilmesi için çeşitli kurumları
eliyle bu piyasalara müdahale etmek amacıyla geliştirdiği yöntemler olarak da tanımlanabilmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle