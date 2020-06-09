Reges, A Luxury Collection Resort & SPA, Çeşme’de Marriott farkı

The Luxury Collection markasının yerel, nadir bulunan ve büyüleyici marka standartları doğrultusunda servis vererek açıldığı günden bu yana Çeşme’ye nitelikli turist kazandırmayı başaran otel Mayıs ayında yeni dönem için açılıyor.

İzmir’de uluslararası bir otel markasının lüks otel kategorisinde hizmet veren ilk oteli olan Reges Resort & Spa, The Luxury Collection markasının rafine lüks anlayışını ve ilham veren çağdaş yaşam tarzını Türkiye’ye özgü misafirperverlik ruhuyla birleştiriyor.

Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, Çeşme iki ayrı binasında bulunan toplam 104 odasında Ege Denizi’nin panoramik deniz manzarasını tüm misafirlerine sunuyor. En küçüğü 40 metrekare genişliğe sahip ferah odaların tasarımlarında doğanın zengin nüansları göze çarpıyor. Bolluk, bereket ve şans getirdiğine inanılan tavus kuşu görselleri, yatak baş uçlarında bulunan sakız ağacı yaprağı görselleri gibi detaylar Çeşme’nin otantik ruhunu yansıtıyor. Odaların tasarımında kullanılmış olan mermerler ve oyma işi ahşap uygulamalar özenle seçilmiş iç mimari detayları olarak dikkat çekiyor. Son teknoloji ile donatılmış ferah yaşam alanları sunan odalarında Byredo imzalı banyo ürünleri ve Frette marka linenler bulunuyor. Giriş yapıldığında perdelerin, ışıkların ve televizyonun otomatik olarak açıldığı smart teknoloji ile donatılmış odalarda ultra modern düz ekran HDMI televizyonlar, merkezi sistem klima, dijital kasa gibi detaylar göze çarpıyor.

Ege mutfağının eşsiz lezzetlerini uluslararası lezzetler eşliğinde sunan Reges Resort & Spa’nın Hemera ve Safran restoranları bölgenin en iyi deniz mahsullerini ve bahçeden sofraya taşınmış tümü ile doğal ürünleri, konusunda uzman şefler tarafından özenle hazırlıyor. 1400 m2 alanda faaliyet gösteren Spa Merkezi özel bakımlardan oluşan Spa menüsü, her biri özel banyolu masaj odaları, geleneksel Türk Hamamı, sauna ve buhar odaları, termal kapalı havuzu, en yeni teknolojiyle donatılmış Technogym® marka ekipmanlara sahip 7 gün 24 saat açık spor salonu ile hizmet veriyor.

Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, Çesme’nin eşsiz sahilinde kişiye özel kabanalarda kişiselleştirilmiş huzur dolu bir tatil hedefleyen misafirler için VIP hizmetler sunuyor. Muhteşem denizinin yanı sıra iki ayrı açık havuzu ile yaz tatilinin keyfini Çeşme’de doyasıya yaşamak isteyen misafirler için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Klasik Türk misafirperverliğini The Luxury Collection markasının zarafeti ile harmanlayarak sunan Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, Çeşme’de yaz tatilini geçirmek isteyenleri erken rezervasyon fırsatları bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için reges.com.tr.