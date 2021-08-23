Refah payı nedir, ne demek?
Refah payı, kamu çalışanlarının gündeminde yer alan konulardan birisi olmaya devam ediyor. Toplu sözleşme ve zam dönemlerinde ele alınan refah payı, son günlerde bu çerçevede dillendirilmesi dolayısıyla merak uyandırdı. Peki, refah payı nedir, ne demek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.