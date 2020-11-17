‘Reel sektörde güçlü bir iyileşme var’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 sonrası dünyanın olağanüstü bir süreçten geçmesine karşın atılan koordineli adımlar ve talepteki toparlanmayla birlikte, hazirandan itibaren reel sektörde canlanma başladığını söyledi. Organize sanayi bölgelerinin eylül-ekim elektrik tüketimi verilerinin, pandemi kayıplarının telafisini gösterdiğini anlatan Varank, “İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ihracatta güçlü bir iyileşme var” dedi.

GÜÇLÜ İŞTAH

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 bütçesinin sunuşunda konuşan Varank, şu noktalara dikkat çekti: “Ocak-ekim döneminde; reel sektörün yatırım talebi, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 arttı. 159 milyar liralık sabit yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik. Organize sanayi bölgelerimizde 762 yeni fabrika üretime başladı. Üretime geçen sanayi işletmesi sayısı yüzde 14’lük artışla 12 bin 259’a ulaştı. Bugün itibarıyla, sanayi bölgelerinde 3 bin 978 tesisin inşaatı devam ediyor. Yatırımlardaki bu güçlü iştah, reel sektörün Türk ekonomisine olan güveninin en temel göstergelerinden birisi.

Avrupa’da alınan son kısıtlama kararları elbette bizi etkileyebilir. Bunun için dünyada olup bitenleri yakından takip ediyor, piyasa dalgalanmalarını analiz ediyor, sanayimize olası etkilerini değerlendiriyoruz. Ekonomiden sorumlu tüm Bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor. Kamu ve reel sektördeki bütün paydaşlarımızla açık, şeffaf ve 7/24 işleyen bir istişare mekanizmamız var. Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi yakında açıklayacağız. Ülkemize daha fazla yatırım çekmek için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte hazırladığımız Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere. İlçe bazlı bölgesel teşvik uygulamasını önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçiriyoruz. Böylece il geneline göre, görece dezavantajlı ilçeleri daha yoğun yatırım teşvikleriyle destekleyeceğiz.”

Bu arada görüşme sırasında HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın korona testinin pozitif çıkması üzerine toplantıya ara verildi.