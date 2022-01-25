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Reel kesim güven endeksi arttı

#Reel Kesim Güven Endeksi#Merkez Bankası#Ekonomianasayfa
Reel kesim güven endeksi arttı

2022 yılı Ocak ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 109,5 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını paylaştı.

2022 yılı Ocak ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 736 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, 2022 yılı Ocak ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 109,5 seviyesinde gerçekleşti.

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Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9 seviyesinde gerçekleşti.

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Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

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