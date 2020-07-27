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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.07.2020 - 10:12,Son Güncelleme:

Reel kesim güven endeksi 100.7 oldu

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Reel kesim güven endeksi 100.7 oldu
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Temmuz ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 8,1  puan artarak 100,7 oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan  anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki  toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç  aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı,  gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, sabit sermaye yatırım  harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış  yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku endeksi azalış yönünde  etikledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA)  bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 99,4 oldu.

Detaylar şu şekilde:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış  bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları  seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki  değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış  bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç  aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, gelecek  on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler  lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu  bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış  olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği  görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü  beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek on iki  aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu  bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış  olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği  görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü  beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek on iki  aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 12,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. "

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