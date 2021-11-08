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Ekimde en fazla reel getiri dolarda oldu

#Dolar#Altın#Borsa
Ekimde en fazla reel getiri dolarda oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri yüzde 4,71 ile dolarda gerçekleşti. Yıllık bazda en yüksek getiride ise Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ilk sırada yer aldı.

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En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,71 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,54 ve Euro yüzde 0,39 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 3,86, BIST 100 endeksi yüzde 4,39 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,74 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Ekimde en fazla reel getiri dolarda oldu

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 4,37 ve Euro yüzde 3,18 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,18, BIST 100 endeksi yüzde 1,73 ve DİBS yüzde 3,12 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMEDE DOLAR ZİRVEDE

Amerikan doları, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,95 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Ekimde en fazla reel getiri dolarda oldu

ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMEDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,66 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,35 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Ekimde en fazla reel getiri dolarda oldu

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN ÇOK GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,36 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Ekimde en fazla reel getiri dolarda oldu

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 20,70, Euro yüzde 21,87, mevduat faizi (brüt) yüzde 24,17, külçe altın yüzde 26,07 ve DİBS yüzde 28,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 3,22, Euro yüzde 4,65, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,46, külçe altın yüzde 9,78 ve DİBS yüzde 12,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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