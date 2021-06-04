Reel efektif döviz kuru geriledi

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, TÜFE bazlı REK geçen kasımda 60.52 ile tarihi düşük düzeye gerilemişti. Endeks aralıkta 62’yi aştıktan sonra ocakta 66’ya, şubatta da 69’a yükseldi. TÜFE bazlı REK’in 65.57’ye indiği mart itibarıyla endekste düşüş başladı.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

TÜFE bazlı gelişmekte olan ülkeler reel efektif döviz kuru da, kasımda 50.17 ile tarihi düşük düzeyi gördükten sonra, şubatta 58.53’e kadar yükseldikten sonra inişe geçti ve martta 54.96’ya, nisanda 52.14’e ve mayısta 50.78’e geriledi.

TÜFE bazlı gelişmiş ülkeler reel efektif döviz kuru da, kasımda 67.90 ile tarihi düşük düzeyi gördükten sonra, şubatta 77.03’e kadar yükseldikten sonra inişe geçti ve Mart’ta 73.08’e, nisanda 69.30’a ve mayısta 67.24’e geriledi.

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