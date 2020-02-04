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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta geriledi

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Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, ocakta TÜFE bazında 0,37 puan azalarak 75,72'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocak ayında bir önceki aya kıyasla 0,37 puan azalışla 75,72'ye indi. Endeks, Aralık 2019'da 76,09 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 1,20 puan artarak 79,59'dan 80,79'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,07 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,93 puan azaldı.

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