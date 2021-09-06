Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta TÜFE bazında 1,66 puan artarak 62,89'a yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,66 puan artarak 62,89'a çıktı. Endeks, temmuzda 61,23 düzeyinde bulunuyordu.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,32 puan artarak 76,51'den 79,83'e yükseldi.
Türk lirasının değeri, ağustosta 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 1 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,77 puan arttı.