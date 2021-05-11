Reef coin nedir, ne zaman çıktı?

Reef coin, pek çok vatandaşın araştırdığı kripto para birimleri arasında yer almaya devam ediyor. Reef Finance ("Reef"), herhangi bir DeFi protokolünün entegre olabileceği çok zincirli bir akıllı getiri motoru ve likidite toplayıcısıdır . Polkadot tarafından desteklenen , güvenlik modelini ekosistem ile paylaşır ve çeşitli DeFi protokolleri arasında çapraz zincir entegrasyonları sağlar. Reef, perakende yatırımcılara düşük bir teknik giriş engeliyle DeFi manzarasına erişim sağlarken aynı zamanda kullanıcıların risk seviyelerine göre karar verme sürecini artırır.

Reef'in altyapısı, ekosistemin tepesini oluşturan ve entegre eden çok sayıda akıllı sözleşmelerden oluşan bir zincirdir. Bu giriş bileşenine, likidite toplayıcı ve analiz motoru ile iletişim kuran bir sepet motoru denir . Kullanıcının tek bir tıklama ile birden fazla DeFi platformuna yatırım yapmasına / elden çıkarmasına olanak tanır ve faaliyetlerin çıktılarını manuel olarak yönetme zorunluluğunu azaltır (örn. LP jetonları). Motor, sepetin sigorta kapsamını ve çoklu atlama stratejilerini desteklemek için genişletiliyor . Altyapı, Ethereum, Binance Akıllı Zincir, Plasm, Moonbeam ve Avalanche dahil olmak üzere birden fazla zinciri destekleyecek . Bu, kullanıcıların çok sayıda DeFi platformuna erişmesine izin verecektir.

REEF belirteci böyle daha yeni özellikleri hayata sisteminde belirli parametreleri yeniden ayarlamayı ve farklı öneriler üzerinde oylama için kullanılan belirteç bir yardımcı programdır. Yönetişimin yanı sıra, belirteç, protokol ücretlerini ödemek için de kullanılabilir.

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