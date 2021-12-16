Reddit'ten halka arz başvurusu

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Sosyal medya ve haber platformu Reddit, halka açılıyor. Şirketin halka arz edilecek hisse miktarı ve fiyat aralığı ise henüz belirlenmedi. Açıklamada, SEC'in yapacağı gözden geçirmenin ardından halka arz miktar ve tarihinin piyasa şartlarına göre belirleneceği ifade edildi.

Ağustos ayında şirket, 700 milyon dolar (528 milyon sterlin) topladığını ve bunun 10 milyar dolardan fazla değerlendiğini söyledi.

Ağustos ayında, kurucu ortak ve CEO Steve Huffman, New York Times'a Reddit'in "hala halka açılmayı planladığını" ancak kesin bir zaman çizelgesinin olmadığını söyledi ve "Tüm iyi şirketler mümkün olduğunda halka açılmalı" dedi.