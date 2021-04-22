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Ekonomi
Haber Giriş: 22.04.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca 30 Öğretim Üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre posta  ile  yapılan  başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ 

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