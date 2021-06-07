Ravencoin Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Rvn Ne Demek? Kripto Para Ravencoin Nasıl Alınır?

Ravencoin blockhain teknoloji ile korunmaktadır. En çok güvenilen coinler arasında ravencoin yer almaktadır.

Ravencoin Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Raencoin dünya genelinde uluslararası para göndermeye yarayan kripto paralardan bir tanesidir. Bu coinin kurucusu Bruce Fenton'dur. Çıktığı yıldan beridir ravencoin en çok rağbet görülen coinler arasındadır. Ravencoin madenciliğe de müsaade eden bir kripto paradır. Ravencoin hard fork alt yapısını okullanarak oluşturulmuştur. 2017 yılında ilk kez piyasaya sürülen Ravencoin piyasa sürülmesi 2018 yılına kadar sürmüştür.

Ravencoin Bitcoin ile oldukça benzer bir mekanizmaya sahiptir. Bir tek algoritma konusunda ayrılmaktadır. Bu coin için güvenlik önceliklidir. Dolayısıyla yatırım yapan kişiler en çok güvenilir olduğundan ötürü Ravencoin tercih etmektedir. Dünya'da en iyi projelere sahip olan kripto paraların başında Raven coin gelmektedir. Sürekli olarak proje geliştirilmekte ve kendini yenileyen bir coindir. Proof of work sistemi ile çalışan ravencoin madencilik için de uygun olan bir coindir.

Piyasada pek çok sınırsız arzı olan kripto para olsa da Ravencoin sınırlı bir arzı olan coinler arasındadır. Tam olarak toplam arzı 21 milyar olarak bilinmektedir. 21 milyar arzı olan Ravencoinin piyasada ki dolaşım maliyeti ise 7.5 milyar olarak biliniyor.

RVN Ne Demek?

RVN demek Ravencoin kripto parasının kısaltılmış halidir. Kripto para yatırımcıları hem RVN hem de Ravencoin olarak bilinmektedir.

Kripto Para Ravencoin Nasıl Alınır?

Ülkemizde kripto para almak için oluşturulmuş ve kurulmuş olan birçok kripto para alışverişi siteleri yer almaktadır. Bu sitelerden bir tanesi tercih ettikten sonra artık Ravencoin almaya başlayabilirsiniz. Bu sitelere üye olurken sizlerde KYC doğrulaması isteyecektir. KYC doğrulamasını girdikten sonra Ravencoin aracılığı ile kar elde etmeye başlayacaksınız. KYC doğrulaması için bir takım kimlik belgeleri istenmektedir. Bazı siteler selfie ve kimlik belgelerini aynı anda istemektedirler.

Bu sitelerden bir tanesini tercih ettikten sonra üyelik işlemlerini tamamlıyorsunuz. Daha sonra sitelerin piyasa kısmına tıklamanız gerekiyor. Piyasa kısmında Ravencoin üst sıralarda yer aldığını göreceksiniz. Buraya tıkladıktan sonra satın alma ve satış seçenekleri vardır. Al butonuna tıklayarak elinizde ne kadar Türk lirası var ise aynı şekilde takas edebileceksiniz. Bunun için Türk lirası hesabına yüklemiş olmanız gerekiyor. Öncelikle ayarlar kısmına gelerek buradan yatırım araçlarını seçin. Dilerseniz kripto cüzdanınızdan dilerseniz de havale ve eft seçeneklerini kullanarak doğrudan hesaba Türk lirası gönderimi yapabilirsiniz.

Türk lirası gönderimi talimatı erince yaklaşık olarak 15 dakika içerisinde hesabınızda para gözükecektir. Ardından hesabınızda parayı görünce seçeneklere gelerek buradan Ravencoin almaya başlayabilirsiniz. Öncelikle piyasa sekmesine tıklayın. Alt tarafta yer alan TRY ve Türk lirası kısmına gelerek almak istediğiniz kadar Ravencoin miktarını giriyorsunuz. Ravencoin miktarını girdikten sonra burada bir takım seçenekler göreceksiniz. Al seçeneğine tıklayarak devam ediyoruz. Belirli bir süre bekledikten sonra "Başarılı" ya da "Satın Alma İşlemi Gerçekleşti" ibaresi çıkacaktır.

Bu şekilde Ravencoin hesabınıza almış olacaksınız. Ardından yatırım yaptıktan sonra bakiye ve hesap kısmına gelerek hangi kripto paralara sahip olduğunuzu da görebilirsiniz. Bu şekilde bakiyenizi de kontrol edebilirsiniz.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara