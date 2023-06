Rasyonele dönüş mesajı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mali disiplinin önemine dikkat çekti

Haberin Devamı

Ekonominin dümenine 5 yıllık aradan sonra Hazine ve Maliye Bakanı olarak dönen Mehmet Şimşek yol haritasına yönelik ilk mesajlarını verdi. Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmadığını vurgulayan Şimşek, “Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacak” dedi. Büyüme için mali disipline, tek haneli enflasyona vurgu yapan Şimşek, makro-finansal istikrarın önceliklendirileceği mesajını verdi.

YOL HARİTASININ ÇERÇEVESİ

Şimşek dün Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Nureddin Nebati’den devraldı. Şimşek, devir teslim için yapılan törende temel hedefin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu dile getirerek, yol haritasının çerçevesini şöyle anlattı: “Önümüzdeki dönemde şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak. Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacak. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek, makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacak.”

‘YILMADAN ÇALIŞTIK’

Nureddin Nebati ise kutlu bir emanet olarak gördüğü görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için yılmadan, mesai arkadaşlarıyla gece gündüz çalıştığını ifade ederek, her adımın milletin ortak menfaatleri doğrultusunda ve makamın getirdiği sorumluluk duygusuyla atıldığını söyledi. Nebati, tam bağımsız, güçlü Türkiye inancıyla ilerlediklerini kaydederek, “Bizler için en önemlisi, milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir” dedi.

‘AĞIR BİR GÖREV VERİLDİĞİNİ BİLİYORUM’

Şimşek, çalışmalarını eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceklerini belirtti. Bu dönemde en büyük yardımcısının bakanlık personeli olacağını, hem başbakan yardımcılığı hem de bakanlık döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın liyakatlı kadrolarının her zaman ön planda olduğunu dile getiren Mehmet Şimşek, attıkları her adımın ve aldıkları her kararın Türkiye’ye duyulan güveni artırması ve istikrarı güçlendirmesi açısından önemine değinerek, “Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil, tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız” diye konuştu.