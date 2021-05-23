MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRapor yayınlandı! Korkutan tahmin: 2029 yılına kadar öncesine dönülmeyecek
GeriEkonomi Rapor yayınlandı! Korkutan tahmin: 2029 yılına kadar öncesine dönülmeyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 23.05.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Rapor yayınlandı! Korkutan tahmin: 2029 yılına kadar öncesine dönülmeyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rapor yayınlandı! Korkutan tahmin: 2029 yılına kadar öncesine dönülmeyecek

Eurocontrol bir sektör için korkutan tahminini açıkladı. Eurocontrol, hava trafiğinin 2029 yılına kadar COVID öncesi seviyelerine geri dönmeyebileceği dile getirildi.

Brüksel merkezli hava trafiği yönetim kurumu Eurocontrol yayınladıkları raporda, bu yıl ocak ve nisan ayları arasında Avrupa hava sahasındaki uçuş sayısının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 65 azaldığını söyledi.

Eurocontrol, aşı uygulamalarına ve COVID-19 aşılarının yeni varyantlara karşı etkinliğine bağlı olarak, Avrupa hava yolculuğunun geleceği için üç farklı model öngördü.

AB kurumları aşı sertifikasında uzlaştı Kısıtlamalar kalkıyor
AB kurumları aşı sertifikasında uzlaştı! Kısıtlamalar kalkıyor

En iyi senaryo, varsayılan seyahat kısıtlamalarının 2021 yazında kaldırılması ve 2024 yılına kadar 2019 trafik seviyelerinde bir iyileşme öngörülmesi olarak açıklandı.

Ancak Eurocontrol, Avrupa'da ve küresel olarak aşılama düzensizse, bunun uçuşları ve yolcu güvenini zayıflatacağını ve on yılın sonuna kadar iyileşmeyi geciktirebileceğini söyledi.

DSÖden aşı pasaportu açıklaması
DSÖ'den 'aşı pasaportu' açıklaması

Genel Direktör Eamonn Brennan şunları söyledi: "Durum, Avrupa havacılığı için çok zorlu olmaya devam ediyor. Muhtemelen 2021'in tamamı için (5,5 milyon uçuş) 2019 trafiğinin yaklaşık yüzde 50'sine sahip olacağız. Önümüzdeki yılın sonunda, trafik 2019 seviyelerinin yalnızca yüzde 72'sine düzelecek ve yalnızca kapanışa dönecek 2025 yılına kadar pandemi öncesi olduğumuz yere döneceğiz." 

Koronavirüs etkisi: Aşı pasaportu kullanıma girdi
Koronavirüs etkisi: Aşı pasaportu kullanıma girdi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi