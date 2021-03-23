Ramazan ve Kurban bayramları rezervasyonu yüzde 70'e ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı 2020'de, izolasyonu mümkün kılması nedeniyle mavi tur pazarına ilgi arttı. Yat turizminin, bu yaz sezonunda da ilgi görmesi bekleniyor.

Viraviraco firmasının kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Baran Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yaz yüksek doluluk oranlarıyla çalıştıklarını ve sezonunun kasım ortalarına kadar devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, bu seneye, geçen yıldan aktarılan rezervasyonlarla yüzde 15 civarında dolulukla başladıklarını belirterek, "Ocak, şubat ve bu ay rezervasyonlarımız arttı. Sektörün doluluk oranı yüzde 40'ın üzerinde." diye konuştu.

Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre, Türkiye'de 2 bin mavi tur teknesi bulunduğunu, bunların 1300'ünün sistemlerinde kayıtlı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Mayıstaki Ramazan Bayramı ve temmuzdaki Kurban Bayramı için rezervasyon oranı şu an yüzde 70'in üzerinde. Sektörümüz nevi şahsına münhasır. Her tekne kendi içinde baktığımızda özel. Popüler teknelerin yaz aylarındaki çoğu haftası şimdiden doldu." dedi.

Yıldırım, geçen yıl tekne bulmakta zorlananların, bu sene erkenden tatil planlaması yaptığını dile getirdi.

Yurt dışından da rezervasyon aldıklarını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son aylarda yurt dışından rezervasyon aldığımız ülkeler Ukrayna, Rusya, İngiltere ve Kanada. Oradan yoğun talep alıyoruz. Aşılanmanın hızlanması ve yaygınlaşmasıyla Avrupa pazarının da rahatlayacağını düşünüyoruz. 2022'de Avrupa pazarından daha çok rezervasyon alacağız. 2021 yazı geçiş sezonu olacak. Yurt içi rezervasyon artışı, Avrupa'dan gelen rezervasyon zayıflığını telafi ediyor. Haziran, temmuz, ağustosta yüzde 100'lere yakın doluluk bekliyoruz, şu anki resim bize bunu gösteriyor. Yurt içi talep, yurt dışı talepten daha fazla. Sektörü yerli turist dolduruyor."

"Yüksek kapasiteli tekneler daha hızlı doldu"



Geçen sene 6-8 kişilik arkadaş grupları veya ailelerin tatile çıktığını, yüksek kapasiteli teknelerin çok fazla talep edilmediğini, bu teknelerde küçük grupları ağırladıklarını anlatan Yıldırım, "Bu sene beklentimizin dışında yüksek kapasiteli yani 20-25 kişilik tekneler, düşük kapasiteli 6-10 kişilik teknelere göre daha hızlı doldu. Bu şaşırtıcı bir şey. Tekneler bu sene kapasitesine göre misafir ağırlayacak. Kapasite kullanım oranı yüksek olacak. Sezondan çok umutluyuz. Kasıma kadar sezonun devam edeceğini umuyoruz." dedi.

"Teknelerin müsaitliği ve fiyat bilgisini gösteren sistem üzerinde çalışıyoruz"



"Gerçek zamanlı müsaitlik" ve "fiyat bilgisinin" yer aldığı bir platformun eksikliğinin sektörün en büyük sorunları arasında yer aldığını ifade eden Yıldırım, böyle bir uygulamanın üzerinde çalıştıklarını, tekne sahiplerine teknelerin tüm bilgilerini kaydedebilecekleri bir altyapı sunacaklarını söyledi.

Yıldırım, "Tekne rezervasyonu yapacak bir kişi, bir teknenin müsait olup olmadığını, teknenin özelliklerini, fiyatının ne olduğunu görebilecek. Bu sistemi acenteler ve tüm pazar kullanabilecek." bilgisini verdi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara