Ramazan kolileri için "peynir ve et" önerisi

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, karbonhidrat ağırlıklı ürünlerden oluşan ramazan kolileri yerine, içinde et ve süt ürünlerinin bulunduğu protein ağırlıklı "ramazan kutusu" dağıtılmasını önerdi.



Karakuş, AA muhabirine, ramazan ayı öncesinde ATO'daki görevi kapsamında yürüttüğü "ramazan kutusu" çalışmasına ilişkin bilgi verdi.



Yıllardır uygulanan ramazan kolisi uygulamasında, paketlerin içinde daha çok makarna ve bulgur gibi ürünler olduğunu hatırlatan Karakuş, "Bu tür ürünler zaten düşük ve orta gelirli vatandaşların evinde bolca bulunuyor. Bu yardım kolileri protein ağırlıklı olmalı. Ramazan kolileri yerine, içinde et ve süt ürünlerinin olduğu protein ağırlıklı ramazan kutuları dağıtılmalı." dedi.



Karakuş, mevcut ramazan kolilerinin büyük ancak içeriklerinin zayıf olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Koliye bol bol makarna ve bakliyat konuluyor, bu nedenle koli büyük görünüyor. Biz 'ramazan kutusu' adını verdiğim küçük kutular yapıp, içine hayvansal protein içeren ürünler konulmasını istiyoruz. Bu kutular da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmalı. Büyüme çağındaki çocuklar için protein çok önemli. Nüfusun büyük bölümü büyüme çağındaki çocuk ve gençlerden oluşuyor. Türkiye'de yılda kişi başı 25 kilo tavuk eti, 15 kilo kırmızı et, 6-7 kilo balık tüketiyoruz. Bu rakamlar dünya ortalamasında ama gelişmiş ülkelerin gerisinde."



"SÜT FAZLALIĞI DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUR"



Bu konuda çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Karakuş, şunları kaydetti:



"Et ve Süt Kurumu, Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) ile diğer süt birliği başkanlarıyla bu konuda görüştük. Et ve Süt Kurumunun stoklarındaki etler kavrularak konserve yapılabilir. Kurumun buna ilişkin altyapısı mevcut, isteyenler için milyonlarca kutu yapma kabiliyetleri var. 1115 gram etten 830 gramlık kavurma konservesi yapılıyor. Bu konserveler, düşük gelirli vatandaşlara ramazan kutularıyla ulaştırılabilir. Süt üreticileri de gereken her türlü üretimi yapabileceğini söyledi. Et konservesinde sorun yok ancak peynir ve ürünlerde soğuk zincir önemli. İlk aşamada bu kutularda peynir olmasını öngördük, sonrasında kaşar peyniri de olabilir. Soğuk zincir sağlanırsa tavuk ve balık gibi ürünler konulabilir."



Bu kutuların kamu ya da belediyeler eliyle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılabileceğini vurgulayan Karakuş, uygulamanın hayata geçmesiyle hem stoklardaki kırmızı etin hem de mayıs ayında ortaya çıkacak süt fazlalığının değerlendirilmiş olacağını sözlerine ekledi.