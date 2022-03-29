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Ramazan kolileri 100-200 TL arasında

#Ramazan Kolisi#Market#Fiyat
Ramazan kolileri 100-200 TL arasında

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler ve e-ticaret siteleri Ramazan kolilerini satışa sunmaya başladı. E-ticaret platformu Avansas ise bu dönemde birçok alternatif arasında kalan müşterilerin koli tercihindeki satın alma davranışlarını bu yıl da araştırdı ve dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

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Türkiye’nin 81 ilinde ve 4 bin kişinin üzerinde müşterinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre; tüketicilerin koli içerisinde kaliteli markalar bulunmasına verdiği önem kriterinde 2021 yılında göre düşüş gözlemdi. Bunun yanı sıra Ramazan kolisinin uygun fiyatlı olması kriteri geçen yıla göre daha yüksek bir tercih sebebi olduğu belirtildi.

Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yer alması gereken 15 ürünü şöyle sıraladı: Çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, kırmızı mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma ve süt. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre; katılımcıların yüzde 60’ı içerisinde 19-25 çeşit ürün bulunan orta boy, yüzde 30’u içerisinde 12-25 çeşit ürün bulunan küçük boydaki Ramazan kolilerini tercih ettiklerini belirtirken, işyerlerinin 2022 yılında bir adet Ramazan kolisi için ortalama 100 TL-200 TL aralığında bütçe ayırmayı öngördüğü aktarıldı. Araştırma sonuçlarına göre, işyerlerinin yüzde 38’i Ramazan ayında, çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı yapmayı düşünüyor.

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#Ramazan Kolisi#Market#Fiyat

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