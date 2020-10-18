Rahmi Koç’un korona testi pozitif çıktı

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğünce, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurduğu belirtilerek, yapılan incelemede COVID-19 testinin pozitif bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Koç’un sağlık durumunun iyi olup, hastanede tedbir amaçlı izlendiği bildirildi.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

9 Ekim’deki doğum günü için düzenlenen organizasyonda koronavirüsü kaptığı öne sürülen Rahmi Koç, doğum günü partisi için de bir takım önlemler almıştı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli doğum günü partisine davet edilmiş, partiye gelecek olanlardan koronavirüs testi yaptırması istenmişti.

1930 DOĞUMLU

​​Koç Holding Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan Rahmi Koç 9 Ekim 1930’da Ankara’da doğdu. Johns Hopkins Üniversitesi’nde (ABD) İşletme eğitimi alan Koç ,1960 yılında Koç Topluluğu’nu Ankara’da temsil eden Koç Ticaret’e geçti. 1963 yılında kurulan Koç Holding’in Ankara’da bulunan şirket merkezinin 1964 yılında İstanbul’a taşınmasıyla birlikte Rahmi Koç da İstanbul’a taşınarak Koç Holding Genel Koordinatörü oldu. Bundan sonra sırasıyla 1970 yılında İcra Kurulu Başkanı, 1975 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 1980 yılında İdare Kurulu Başkanı oldu. 30 Mart 1984 tarihinde merhum Vehbi Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılınca, Rahmi Koç ​Başkan seçildi. 4 Nisan 2003 tarihinde emekli olunca büyük oğlu Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Rahmi Koç bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu üyeliğine devam ederken Onursal Başkan unvanı aldı.