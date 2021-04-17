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Ekonomi
Haber Giriş: 17.04.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Rack tipi log sunucusu satın alınacak

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Rack tipi log sunucusu satın alınacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca rack tipi log sunucusu alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İTÜ Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Odası Ayazağa/Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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