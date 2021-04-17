Rack tipi log sunucusu satın alınacak
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca rack tipi log sunucusu alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İTÜ Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplantı Odası Ayazağa/Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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