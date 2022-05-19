Raci Şaşmaz’a şok! SPK suç duyurusunda bulundu… Ceza alabilirler

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Sermaye Piyasası Kurulu, Denge Yatırım Holding’i mercek altına aldı. SPK’nın yaptığı incelemeler neticesinde Denge Yatırım Holding’in satılmadan önceki hissedarlarından ve yönetim kurulu başkanı olan Raci Şaşmaz ile Cemalleddin Çoban hakkında suç duyurusu yapıldı.

Raci Şaşmaz ve Cemalleddin Çoban hakkında suç duyurusuna neden olan eylem olarak ise Denge Yatırım'ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited'in kârının/mal varlığının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak ilişkili taraf lehine azaltılması, Denge Yatırım'ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited kayıtlarında muhasebe hilesi yapılarak Denge Yatırım'ın konsolide finansal tablo ve raporlarının gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmesi öne çıktı.

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CEZA ALABİLİRLER

İncelemeler sonucu tespit edilen eylemlerin sonucu olarak iki isim de Türk Ceza Kanunu’na göre yargılanacaklar. Yapılan usulsüzlükler Sermaye Piyasası Kanunu’nunda belirtiliyor.

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110’uncu maddesinin birinci fıkrasının C bendinde yer alan;

“Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek” ve

yine kanunda yer alan 112’inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan;

“Kasıtlı olarak;

a) Finansal tablo ve raporları gerçeği yansıtmayan şekilde düzenleyenler,

b) Gerçeğe aykırı hesap açanlar,

c) Kayıtlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar,

ç) Yanlış veya yanıltıcı bağımsız denetim ve değerleme raporu düzenleyenler ile düzenlenmesini sağlayan ihraççıların sorumlu yönetim kurulu üyeleri veya sorumlu yöneticileri, 5237 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır. Ancak, özel belgede sahtecilik suçundan dolayı cezaya hükmedebilmek için, sahte belgenin kullanılmış olması şartı aranmaz.” maddelerinden yargılama yapılacak.” maddeleri gereğince yargılama yapılacak.

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DENGE YATIRIM HOLDİNG YATIRIMCILARI DİKKAT

Denge Yatırım Holding’de işlenen fiiler nedeniyle zarara uğrayan yatırımcılar Tayyar Raci Şaşmaz ve Cemalleddin Çoban hakkında dava açabilecek.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANABİLECEKLER

Tayyar Raci Şaşmaz ve Cemalleddin Çoban etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isterlerse Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ödemenin yanında bunun iki katı tutarındaki parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hesabına yatırması gerekiyor.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21’inci maddesinde ise şu hükmediliyor:

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“Kazanç aktarımının Kurulca tespiti hâlinde halka açık ortaklıklar, kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıkları, Kurulca belirlenecek süre içinde kendilerine kazanç aktarımı yapılan taraflardan, aktarılan tutarın kanuni faizi ile birlikte mal varlığı veya kârı azaltılan ortaklığa veya kolektif yatırım kuruluşuna iadesini talep eder. Kendilerine kazanç aktarımı yapılan taraflar Kurulca belirlenecek süre içinde aktarılan tutarı kanuni faizi ile birlikte iade etmek zorundadır. Örtülü kazanç aktarımı yasağının ihlali ile ilgili 94’üncü ve 110’uncu maddeler ile ilgili mevzuatta öngörülen hukuki, cezai ve idari yaptırımlar saklıdır.”

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DAHA ÖNCE DE BÜYÜK PARA CEZASI ALMIŞTI

Denge Yatırım Holding’in hisselerini 2019 yılında satmak isteyen Tayyar Raci Şaşmaz, Mustafa Uğur Bayraktar ile anlaşmıştı. Ancak satış işleminde SPK usulsüzlük tespit etmiş ve dönemin en büyük cezalarından birini uygulamıştı.

Senarist ve yapımcı Tayyar Raci Şaşmaz’ın Denge Yatırım Holding’de bulunan paylarını Mustafa Uğur Bayraktar’a devrine ilişkin olarak, sonrasında yapılması gereken pay alım teklifinde usulsüzlük nedeniyle SPK, Mustafa Uğur Bayraktar’a toplamda 6 milyon 153 bin 232 liralık ceza kesmişti. Mustafa Uğur Bayraktar, 2019’da Borsa İstanbul’da işlem gören Denge Yatırım Holding ve Artı Yatırım Holding’in de sahibi durumunda bulunuyordu. Artı Yatırım Holding ise 1/3/2021 tarihinde özsermayesinin negatif olması nedeniyle Borsa İstanbul'dan atılmış ve işlem sırası da kapatılmıştı.

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DENGE YATIRIM HOLDİNG’DE DURUMLAR NASIL?

Denge Yatırım Holding’in yüzde 87.20’si halka açık durumda. Şirketin 300 milyon lira sermayesi bulunurken 691.318.513 lira öz sermayesi bulunuyor. Şirketin piyasa değeri ise 528 milyon lira seviyesinde. 6 adet bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan şirketin yönetim kurulu başkanlığını mühendis Erdal Kılıç yapıyor. Denge Yatırım Holding son işlem gününde yüzde 4.35 oranında değer kaybıyla 1.76 lira seviyesinde işlem görmüş.