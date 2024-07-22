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Quick’ten 700 milyon TL’lik tahvil ihracı

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#Quick Sigorta#Corpus Sigorta#Quick Finans
Quick’ten 700 milyon TL’lik tahvil ihracı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 07:00

Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın iştiraki olan Quick Finans, 700 milyon TL değerinde tahvil ihracını tamamladı.

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Yurtiçi yatırımcılar için nominal değeri 700 milyon TL olan, 25 Temmuz 2025 vadeli ve 372 günlük, yüzde 57 basit faizli tahvil ihracı, 18 Temmuz tarihinde tamamlandı. Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, Türkiye’de ilk defa bir sigorta grubu tarafından kurulan finansman şirketi olduklarını, sigorta ve kredi ürünlerini bir arada sunduklarını belirterek, tahvil ihracı ile elde edilecek kaynağın ekonominin can damarı olan KOBİ ve esnafın finansman ihtiyacını karşılamakta kullanılacağını vurguladı. Karadağ, tüm kredi ürünlerini fatura koruma sigortası, bina tamamlama sigortası ve poliçe prim kredisi gibi sigorta ürünleri ile desteklediklerini kaydetti.

 

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#Quick Sigorta#Corpus Sigorta#Quick Finans

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