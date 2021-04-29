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Ekonomi
Haber Giriş: 29.04.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Qua Granite halka arz edildi, 840 bin talep geldi

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Qua Granite halka arz edildi, 840 bin talep geldi

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 5-6 Nisan’da halka arz edildi. Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşen arzda 840 bin talep toplandı.

Qua Granite olarak alınan sonuçtan son derece memnun olduklarını dile getirirken Dijital Kanallar Müdürü Seçkin Çağrıcı; “Dijital dünyada gerçekleştirdiğimiz yayınlarla birlikte 220 milyondan fazla gösterim aldık. Admatic Interstitial ve Masthead reklam modellerinin marka bilinilirliğine etkisi oldukça yüksek oldu. Oluşan kullanıcı havuzuna da Admatic'in reklam modelleri üzerinden Re-Marketing yaparak yeniden ulaştık.” dedi.

Offline Medya ve Dijital Medya Satın Alma yönetimini Adflex Medya’ya emanet eden Qua Granite, Google Ads ve Sosyal Medya Reklamlarını ise kendi bünyesinde bulunan deneyimli Dijital Pazarlama Departmanı tarafından yürüterek ekip olarak başarılı bir sonuca imza attı.

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