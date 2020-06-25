Qatar Airways Ankara, Antalya ve Bodrum uçuşlarına yeniden başlıyor

Qatar Airways 9 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Ankara uçuşlarına haftada üç sefer, Antalya ve Bodrum uçuşlarına haftada iki sefer ile yeniden başlayacağını açıkladı. Skytrax Dünya Havayolu Ödüllerinde 5 kez “Dünya’nın En İyi Havayolu” seçilen Qatar Airways, 13 Haziran’da da İstanbul Havalimanı’na yeniden sefer düzenlemeye başlamıştı.

Pandemi sürecinde uçuşlarına devam etmesinin getirdiği tecrübe sayesinde en yeni ve en etkili uluslararası havalimanı ve uçak içi hijyen prosedürlerini uygulayan havayolu, yolcularının güvenle seyahat planlarını yapabilmeleri adına rezervasyon kurallarını da değiştirdi.

Havayolu, yolcularına 31 Aralık 2020’ye kadar sınırsız tarih değişikliği hakkı, gidilecek asıl uçuş noktasından 5000 mil kadar uzaktaki herhangi bir noktaya ücretsiz değişiklik hakkı ve daha fazla esneklik sunuyor. Bu tarihten sonra normal bilet kurallarını uygulayacağını açıklayan havayolu ayrıca 31 Aralık 2020 tarihine kadar düzenlenen tüm biletlerin iki yıl geçerli olacağını duyurdu.

Uçuşlar:

Uçuş No Nereden Nereye QR 313 Doha (DOH) Kalkış 07:10 Ankara (ESB) Varış 10:55 QR 314 Ankara (ESB) Kalkış 13:40 Doha (DOH) Varış 17:20

Uçuş No Nereden Nereye QR 315 Doha (DOH) Kalkış 07:05 Antalya (AYT) Varış 11:30 QR 316 Antalya (AYT) Kalkış 12:40 Doha (DOH) Varış 16:40