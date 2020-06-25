Qatar Airways Ankara, Antalya ve Bodrum uçuşlarına yeniden başlıyor
9 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Ankara’ya haftanın üç günü, Antalya ve Bodrum’a ise haftanın iki günü karşılıklı olarak yapılacak olan seferler Airbus 320 tipi uçak ile icra edilecek.
Qatar Airways 9 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Ankara uçuşlarına haftada üç sefer, Antalya ve Bodrum uçuşlarına haftada iki sefer ile yeniden başlayacağını açıkladı. Skytrax Dünya Havayolu Ödüllerinde 5 kez “Dünya’nın En İyi Havayolu” seçilen Qatar Airways, 13 Haziran’da da İstanbul Havalimanı’na yeniden sefer düzenlemeye başlamıştı.
Pandemi sürecinde uçuşlarına devam etmesinin getirdiği tecrübe sayesinde en yeni ve en etkili uluslararası havalimanı ve uçak içi hijyen prosedürlerini uygulayan havayolu, yolcularının güvenle seyahat planlarını yapabilmeleri adına rezervasyon kurallarını da değiştirdi.
Havayolu, yolcularına 31 Aralık 2020’ye kadar sınırsız tarih değişikliği hakkı, gidilecek asıl uçuş noktasından 5000 mil kadar uzaktaki herhangi bir noktaya ücretsiz değişiklik hakkı ve daha fazla esneklik sunuyor. Bu tarihten sonra normal bilet kurallarını uygulayacağını açıklayan havayolu ayrıca 31 Aralık 2020 tarihine kadar düzenlenen tüm biletlerin iki yıl geçerli olacağını duyurdu.
Uçuşlar:
Uçuş No
Nereden
Nereye
QR 313
Doha (DOH) Kalkış 07:10
Ankara (ESB) Varış 10:55
QR 314
Ankara (ESB) Kalkış 13:40
Doha (DOH) Varış 17:20
Uçuş No
Nereden
Nereye
QR 315
Doha (DOH) Kalkış 07:05
Antalya (AYT) Varış 11:30
QR 316
Antalya (AYT) Kalkış 12:40
Doha (DOH) Varış 16:40
Uçuş No
Nereden
Nereye
QR 317
Doha (DOH) Kalkış 07:20
Bodrum (BJV) Varış 11:40
QR 318
Bodrum (BJV) Kalkış 13:05
Doha (DOH) Varış 17:00
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