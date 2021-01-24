Pütürge Belediye ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak
Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeleri elektronik ortamda, belediyemiz info@puturge.bel.tr e-posta adresine, şahsen ve iadeli taahhütlü posta yoluyla 03.03.2021 tarihinden 08.03.2021 Pazartesi günü saat 16.00 kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
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