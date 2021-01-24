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HaberlerEkonomi HaberleriPütürge Belediye ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 24.01.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Pütürge Belediye ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak

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Pütürge Belediye ilk defa atanmak üzere 4 memur alacak
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Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere  İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Adaylar  başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  elektronik  ortamda,  belediyemiz info@puturge.bel.tr  e-posta  adresine,  şahsen  ve  iadeli  taahhütlü posta yoluyla 03.03.2021 tarihinden 08.03.2021 Pazartesi günü saat 16.00 kadar (mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında) Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

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