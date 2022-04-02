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Putin’in ‘Ruble’ ısrarına döviz hesabı çözümü

#Putin#Ruble#Doğalgaz
Putin’in ‘Ruble’ ısrarına döviz hesabı çözümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘dost olmayan’ ülkelerin doğalgaz ödemelerini ruble cinsinden yapmaları konusunda ısrarcı.

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Avrupa ülkeleri mevcut sözleşmeler uyarınca Euro ile ödeme yapmaya devam edeceklerini söylerken, Putin ilgili kararnameyi imzaladı. Kararnamenin yayımlanmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Gazprom şirketi, “Koşulsuz olarak Rus yasalarına uyuyoruz. Rus rublesi cinsinden ödemelere yönelik yeni prosedüre ilişkin bildirimler, resmi olarak muhataplarımıza gönderilmiştir” denildi.

DÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Buna göre doğalgaz ödemeleri 1 Nisan’dan itibaren Rus para birimi ruble cinsinden yapılacak. Ancak bir ara formül de bulundu. Kararname uyarınca yeni dönemde Batılı ülkeler, ödemelerini Rus enerji devi Gazprom’a bağlı olan Gazprombank’ta açılacak özel hesaplara Euro ve dolar cinsinden yapacak. “K-hesabı” diye adlandırılan hesaptaki para, banka tarafından rubleye dönüştürülerek Gazprom’a aktarılacak. Batılı ülkelerin yaptırım listesinde bulunmayan banka, bir tür aracı işlevi görecek. Gazprombank hesapları yabancı gaz alıcılarının gıyabında açabilecek.

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‘SÖZLEŞME İHLALİ’

Putin geçen perşembe yaptığı açıklamada, alıcıların yeni koşulları kabul etmemesi halinde gaz arzının kesileceği uyarısında bulunmuştu. Rus gazının Avrupa’daki en büyük müşterisi Almanya, ilgili kararnameyi incelediklerini ve etkilerini saptamaya çalıştıklarını bildirdi. Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, doğalgaz alımlarının Euro ya da dolar cinsinden yapılacağını ve bunu Putin’e çok açık bir şekilde dile getirdiğini ifade etmişti. Avrupa ülkeleri, döviz cinsi değişikliğinin mevcut sözleşmelere aykırı olduğunu savunuyor.

TÜRKİYE KARARDAN ETKİLENMEYECEK

TÜRKİYE ‘dost olmayan ülke’ kategorisinde olmadığı için söz konusu değişiklikten etkilenmiyor. İlgili kararnameye göre Rusya Merkez Bankası, tarafların Gazprombank’ta nasıl hesap açacağına dair kuralları 10 gün içinde belirleyerek ilan edecek. Bu arada Rusya’dan, değişikliklerin Avrupa’ya gaz akışını etkilemediği açıklaması geldi. Dün gaz sevkıyatları normal şekilde devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Şu anda devam etmekte olan sevkıyatların ödemelerinin bugün değil, nisan ayı sonlarında, hatta mayıs ayı başlarında yapılması gerektiğini” hatırlattı.

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#Putin#Ruble#Doğalgaz

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