Putin’den BRICS vurgusu

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Moskova’da 7’ncisi düzenlenen Rus Enerji Haftası bu kapsamda planlanan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Yapay Zeka’nın enerji sektöründeki rolünden, iklim değişikliği ve enerji planlamalarının buna göre adapte edilmesine kadar pek çok başlıkta yapılan toplantılar arasında BRICS ülkelerinin yanı sıra Afrika ülkeleri ile işbirliği imkanlarının artırılması amacıyla düzenlenen oturumlar dikkat çekiyor. Toplantının ana teması “Çok kutuplu bir dünyada enerji işbirliği”.

YAPTIRIM TEPKİSİ

Putin sözlerine Batı ülkelerinin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara tepki göstererek başladı. Batı ülkelerinin bu tutumunun, alternatif arayışlarını hızlandırdığını belirten Rusya Devlet Başkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlık BRICS oldu. BRICS’in öneminin giderek arttığını belirten Putin, çok kutuplu bir dünyada yeni bir enerji işbirliğinin yollarının arandığını söyledi. Gelecek dönemde ekonomik büyümenin Batı ülkelerine odaklanmayacağını belirten Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin büyüme ve kişi başı milli gelir istatistiklerinin bu ülkelerden daha olumlu ilerlediğinin altını çizdi. Putin, Rusya’nın nükleer enerjide rolünü korumak için de gelecek yıl yeni bir çalışmanın hayata geçeceğini belirtti.