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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Putin ve Selman petrol üretimini görüştü

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Putin ve Selman petrol üretimini görüştü
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Petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçmek için liderler görüşmelere devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Prensi Selman petrol üretimine ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile petrol üretiminin azaltılması kararını görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararı ele alındı.
OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler, günlük petrol üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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