Putin turizmi stratejik konu ilan etti

Son 25 yıl cazip, nispeten ucuz ve konforlu yurtdışı turizmine alışan Rusya halkının beklentilerini Kremlin Sarayı da fark etti. Putin, turizm konusunu önceki gün Moskova’da toplanan ve stratejik karalar alan Rusya Güvenlik Konseyi gündemine “Turizm konusunda bir şeyler yapmak zorundayız” sözleriyle gündeme getirdi. Turizmin önemli gelir kaynağı olan ülkelerin dışa açılmaya başladıklarının altını önemle çizerek Güvenlik Konseyi toplantısında konuşmasına başlayan Putin, “Üzerinde vurgu yaparak söylüyorum. Ekonomileri turizme bağlı bir dizi ülke salgın sonrası kapılarını açmaya hazırlanıyor. Hatta kimileri açtı bile. Bu olgunun bizi nasıl etkileyeceğini masaya yatırıp görüşmemiz gerekiyor. Turizm ile ilgili sadece içte değil, çevremizdeki faktörleri de ele almalıyız” ifadelerin kullandı. Rusya yönetiminin ilk açılışını yapacağı iç turizmde bir dizi ciddi kısıtlama geçerliliğini koruyacak. İlk etapta sadece sağlık hizmeti verme sertifikası bulunan sanatoryumlar kapılarını turizme açabilecek. Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki plajları ise halkın beklentilerini tatmin etmekte uzak.