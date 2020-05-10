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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

PTT’den KOBİ’lere pandemi desteği

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
PTT’den KOBİ’lere pandemi desteği
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Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği, ‘e-Ticaret olarak KOBİ’lerin yanındayız’ dayanışma kampanyasının dijital tanıtım toplantısında, KOBİ’lere yönelik destekler değerlendirildi.

Toplantıda, PTT Genel Müdürlüğü ile birlikte KOBİ’lere verecekleri yeni destekleri açıklayan ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi: “Bu süreçte bazı KOBİ’lerimizin mağazalarını kapatmak zorunda kaldığını gözlemledik. Bundan sonra vereceğimiz desteklere, depolama alanlarını ekliyoruz. Burada PTT Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle beraber, depolama alanlarımızı, hem e-ticaret hem e-ihracat için elleçleme süreçleriyle beraber ücretsiz olarak hizmete sunacağız. Özellikle ana ihtiyaç malzemesi ürünlerde ikinci bir komisyon indirimi yapacağız. KOBİ’lerimizin ürünlerinin reklamlarda daha fazla görünmesi için destek vereceğiz. Ürünlerdeki yükleme sınırını da kaldırıyoruz. KOBİ’ler ücretsiz olarak istedikleri sayıda ürün yükleyebilecekler. Bu süreçte engelli vatandaşlarımız tarafından evde el emeğiyle üretilen ürünleri Otizm Vakfı ve çeşitli STK’ların ürünlerini engelsiz.epttavm.com platformumuzda satışa sunduk. KOBİ’lerimize ve etkileşimde bulunduğumuz onbinlerce KOBİ’mize desteğimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz.”

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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