PTT’den KOBİ’lere pandemi desteği

Toplantıda, PTT Genel Müdürlüğü ile birlikte KOBİ’lere verecekleri yeni destekleri açıklayan ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi: “Bu süreçte bazı KOBİ’lerimizin mağazalarını kapatmak zorunda kaldığını gözlemledik. Bundan sonra vereceğimiz desteklere, depolama alanlarını ekliyoruz. Burada PTT Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle beraber, depolama alanlarımızı, hem e-ticaret hem e-ihracat için elleçleme süreçleriyle beraber ücretsiz olarak hizmete sunacağız. Özellikle ana ihtiyaç malzemesi ürünlerde ikinci bir komisyon indirimi yapacağız. KOBİ’lerimizin ürünlerinin reklamlarda daha fazla görünmesi için destek vereceğiz. Ürünlerdeki yükleme sınırını da kaldırıyoruz. KOBİ’ler ücretsiz olarak istedikleri sayıda ürün yükleyebilecekler. Bu süreçte engelli vatandaşlarımız tarafından evde el emeğiyle üretilen ürünleri Otizm Vakfı ve çeşitli STK’ların ürünlerini engelsiz.epttavm.com platformumuzda satışa sunduk. KOBİ’lerimize ve etkileşimde bulunduğumuz onbinlerce KOBİ’mize desteğimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz.”