PTT AVM’den 53 ülkeye ihracat

Karaismailoğlu, “PTTAVM ile e-ticaret alanındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve PTTAVM’yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz” dedi. PTTAVM’yi ziyaretinde konuşan Bakan Karaismailoğlu, pandeminin dünyada perakende sektöründe e-ticaret harcamalarını yüzde 40 artırdığını söyledi. 2020 yılında dünyada e-ticaret harcamalarının 900 milyar dolara ulaştığını, e-ticaret sitelerini kullanan sayısının 1.9 milyar kişi olduğunu belirten Karaismailoğlu, Türkiye’deki gelişmeleri ise şöyle anlattı: “Özellikle 17 Mayıs 2012 tarihinde hizmete başlayan PTTAVM.com ile ülkemizde e-ticaret alanında yeni bir dönem başlamıştır. PTTAVM.com 181 yıllık PTT mirasını ve deneyimini de yanına alarak bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara, e-ticaret hizmeti sunabilmektedir. PTT, 25 binden fazla tedarikçiyle çalışıp, 25 milyondan fazla ürünü kullanıcılarla buluşturuyor. Yerli üreticilerin, gelişen e-ticaret pazarından hak ettiği payı alması ve dünyaya açılması için fırsatlar sunuyor. Yerli üreticimiz hiçbir ek işlem veya maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı onlarca ülkeye PTT güvencesi ile ihracat yapabiliyor ve tüm dünyada geniş pazarlara ulaşıyor. Ocak 2021 sonu itibariyle Kanada, ABD, Norveç, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya başta olmak üzere 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştirdik.”

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