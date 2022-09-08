Promosyon, sözleşmeli personele kadro, vergi matrahı! Bakan Nebati, Yalçın'la görüştü

Haberin Devamı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede; sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, ek göstergede ilave düzenleme konuları başta olmak üzere; vergi matrahı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve banka promosyonları ile ilgili talepler paylaşıldı.

Gözden Kaçmasın Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı Haberi Görüntüle

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bakan Nebati ile gerçekleştirilen görüşmeye Ali Yalçın ile birlikte, Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı. Görüşmede; 6. Dönem Toplu Sözleşme hükmümüz gereği çalışmalarına başlanacak olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi noktasında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kapsama dahil edilmesi konuşuldu. Ayrıca, ‘geçici personel’ iken sözleşmeli personel pozisyonlarına geçen (4/C’den 4/B’ye) kamu görevlilerinin hizmet sürelerinin dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konuları da iletildi.

Haberin Devamı

3600 EK GÖSTERGE

Bakan Nebati’ye, yönetici sınıfında yer alan ‘şefler’ başta olmak üzere, yükseköğrenim gören kamu görevlilerinin de 3600 Ek Göstergeden yararlandırılması ve tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması durumunda ek gösterge düzenlemesinin daha kapsayıcı bir nitelikte olacağı ve tam bir reforma dönüşeceği aktarıldı.

2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammın çalışanlar açısından memnuniyet ürettiğini dile getiren Ali Yalçın; gelir vergisi matrahlarında da düzenleme yapılması ve 6 aylık enflasyon oranı kadar arttırılmasının kamu görevlileri başta olmak üzere çalışanlar açısından gelir kaybını da engelleyeceğini ifade etti.

EĞİTİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

Ayrıca 2022 yılı için 1.325 TL, 2023 yılı için 1.400 TL olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası oluşan beklenmedik fiyat artışları sonucu ortaya çıkan yüksek enflasyon oranı karşısında amacına hizmet etmekten uzaklaştığı ve tutarların yıllık enflasyon oranı kadar arttırılması talebi Bakan Nebati’ye iletildi.

BANKA PROMOSYONLARI

Bununla birlikte, geçmiş dönemde imzalanan banka promosyon anlaşmaları ile yeni imzalanan promosyon anlaşmaları arasında azımsanmayacak oranda tutar farklılıklarının oluştuğu belirtilirken, promosyon anlaşmalarının güncellenmesi noktasında adım atılması gerektiğine vurgu yapıldı. Diğer taraftan toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında hizmet kolları itibarıyla yaşanan sorunlar başta olmak üzere, kamu görevlilerinin çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin talepler de dile getirilerek görüşme tamamlandı."