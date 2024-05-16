PROMASİAD Başkanı: Destek talep ediyoruz

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Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerine iş dünyası olarak tam destek verdiklerini vurgulayan Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ömer Karatemiz, pakette yer alan promosyon ve tanıtım ürünlerinin, hediye ya da eşantiyon kapsamında değerlendirilmiş olmasının ve yasaklanmasının, yan sanayileri ile birlikte üç yüz bin kişilik ciddi bir istihdam sağlayan sektöre olumsuz yönde etkileri olacağını belirtti. Karatemiz, sektör için tasarruf tedbirleri sonrası ihracat ve finansman desteği talep ettiklerini söyledi.
PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz değerlendirmesinde şunları ifade etti;
“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak yerinde ve doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz.
Yeni tasarruf tedbirlerini, kamu kaynaklarının daha etkin biçimde yönetilmesi ve verimliliğin artırılması bakımından son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda özellikle bazı harcama kalemlerinde tasarrufa gidilmesinin, ekonomi yönetimimizin enflasyonla mücadelesine güç katacağına inanıyoruz.
Söz konusu paket ile tasarruf kapsamına alınan ve kamu tarafından belirli bir süre ile alımların sonlandırıldığı bazı sektörler olumsuz etkilenecek olsa da mevcut ekonomik programın disiplinli bir şekilde sürdürülmesine katkı sunacağına eminiz.
Ancak, tasarruf tedbirleri kapsamına alınan promosyon ve tanıtım ürünlerinin, hediye ya da eşantiyon kapsamında değerlendirilmiş olması ve yasaklanması, yan sanayileri ile birlikte üç yüz bin kişilik ciddi bir istihdam sağlayan sektörümüzü olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla, kamu kuruluşlarına ve kamu iştiraklerine de hizmet veren işletmelerimizin, bu süreçte ayakta kalması ve şirketlerimizin finansal açıdan sürdürülebilirliğini koruması bakımından önemli bir risk ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
PROMASİAD olarak, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararların büyük bir bölümünü desteklemekle birlikte, özellikle ilaç firmalarının promosyon ürünlerinin dağıtımı konusunda bir üst sınır uygulamasının kaldırılmasını öneriyor ve sektörümüzün iş hacminin korunması bağlamında yetkili mercilerin bu talebimizi değerlendirmesini talep ediyoruz.
Sektörümüzün geleceği adına öncelik teşkil eden ve tüm paydaşlarımıza destek olacak bazı önerilerimizi de kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.