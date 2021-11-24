Profilo’yu iflas ettiren avukata suç duyurusu

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İflas kararı veren ticaret mahkemesi heyeti için de Hakimler Savcılar Kurulu’na şikâyet başvurusunda bulunuldu. Geçen yıl vefat eden Jak Kamhi’nin 1950’lerde temelini attığı Profilo Holding AŞ ile Profilo Sanayi AŞ’ye yönelik iflas kararı, Hürriyet’tin haberi ile gündeme geldi.

Yargılamayı yapan İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi, 2.5 milyon TL vekalet ücreti alacağını olduğunu iddia eden Av. Sümer Altay’ın açtığı dava üzerine iki şirketin de iflasına karar vermişti. Karar sonrası Profilo Holding cephesinde önemli bir hamlede bulunulduğu anlaşıldı. Holding avukatları, iflas davasını açan Av. Sümer Altay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, Av. Altay’ın haksız kazanç peşinde olduğu, hukuka aykırı bir biçimde iflas istemli davayı açtığı öne sürüldü. Savcılık başvurusunda ayrıca Av. Altay’ın, “yargıyı etkilemeye teşebbüs” ettiği öne sürüldü.

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Başvuruda, Av. Altay’ın, şirketin ticari itibarına zarar verdiği öne sürüldü. Av. Altay’ın yanı sıra, kararı veren mahkeme heyeti için de HSK’ya başvuruda bulunuldu. Heyetin “yanlı” karar verdiği öne sürülen başvuruda, dosyada yer alan bilirkişi raporuna rağmen iflas kararının verildiği kaydedildi. HSK başvurusunda, hakimlere yönelik inceleme talep edildi.