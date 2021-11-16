Profilo’nun fişini avukatı çekti

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BİR dönem tesislerinde binlerce kişinin çalıştığı, vergi rekorları kıran, en büyük sanayi listelerinde yer alan Profilo Holding geçen perşembe İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde görülen bir davada sessiz sedasız bir biçimde ‘yok olan şirketler’ arasına girdi. Geçen yıl vefat eden iş insanı Jak Kamhi’nin, kiralık küçük bir iş yerinde temelini attığı ancak yıllar içinde Türkiye sanayisinin güçlü oyuncularından biri konumuna gelen holdingi iflasa sürükleyen dava ise ilgi çekici. Profilo Grubu şirketlerinin avukatlığını üstlenen, kurucu Jak Kamhi ile de yakın ilişkisi olan ünlü avukat Sümer Altay, takip ettiği önemli bir dosyadaki vekâlet ücreti ödenmediği gerekçesi ile grup ile karşı karşıya geldi. Anılan dosyadan uzaklaştırılan Av. Altay, vekâlet ücretinin ödenmesi için girişimde bulundu ancak olumlu bir sonuç elde edemedi.

MİKTAR 2.5 MİLYON TL

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Avukat Altay bu kez, 2.5 milyon liralık alacağı için Profilo Holding AŞ ile Profilo Sanayi ve Tic. AŞ’ye karşı iflas davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme depo kararı verdi. Depo kararına rağmen ödeme yapılmayınca Profilo için kaçınılmaz sona gidildi. Geçen perşembe gün yapılan duruşmada Altay’ın avukatları “Borç ödenmedi. Davalıların ayrı ayrı iflasına karar verilsin” dedi. Davalı şirketlerin avukatı ise “Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

YARIM ASRI DEVİRDİ

Tarafların taleplerini alan mahkeme kararını verdi. Mahkeme 11 Kasım günü saat 13. 40 itibari ile 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. AŞ ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding AŞ’nin iflasına karar verdi. Anılan iki şirketin kuruluş tarihi ise yarım asrı devirmiş durumda. Profilo Sanayi AŞ 1965 yılında kurulurken, Profilo Holding AŞ’nin kuruluşu ise 1971 olarak kayıtlarda yer alıyor. Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası süreç şu şekilde işleyecek. İki şirket için tasfiye sürecine geçilecek. Karara itiraz hakkı söz konusu.

‘KARAR HATALI BOZULMASINI BEKLİYORUZ’

KARARIN doğru olmadığını düşündüklerini vurgulayan Profilo Holding CEO’su Dani Sami Acıman, Hürriyet’in soruları üzerine “Yerel mahkemenin kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. Karara itiraz edeceğiz; karar bozulacaktır. Profilo olarak başka kimseye borcumuz yok. Davaya konu olan ödeme yapıldığında iflas kararı da kalkacaktır. Her iki şirketin de, bu parayı ödemeye yeter fazlası ile varlığı var” açıklaması yaptı.

‘PARAYI TAHSİL ETMEM ZOR’

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PROFİLO Grubun’nun en önemli iki şirketinin iflasına yol açan davayı açan Av. Sümer Altay... Bugüne kadar önemli bir çok dosyayı üstlenen Av. Altay, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Ben Profilo’nun başka bir dosyasında avukatlık yaptım. 13 yıl önce açtığımız çok önemli bir dava bu. Ve kazanma yolunda olduğumuz bir dosyaydı. Bu davadan alındım. Benim de vekâlet ücretim söz konusuydu. Profilo Holding ve Profilo Sanayi AŞ de bu alacağıma kefil oldu. Davacı açtık ve kazandık. Ancak, parayı tahsil etmem mümkün görünmüyor” diye konuştu.

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KİRALIK BİR DÜKKÂNDA İŞE BAŞLADI

PROFİLO Holding, Türkiye’de ilk profil doğrama işini gerçekleştiren holding konumunda. Grubun ismi de, yaptığı bu ilk işten geliyor. Temeli 1954’te kiralık küçük bir dükkânda atıldı. Kurucu Jak Kamhi’nin temelini attığı Profilo zaman içinde önemli bir büyüme kaydetti. Dayanıklı tüketim malları üretimine geçen Profilo, zaman içinde elektronik ev aletlerinin hemen her çeşidini üreten dev entegre tesislere sahip oldu. Grup şirketleri 1971’de Profilo Holding çatısı altında birleşti.

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BİNLERCE ÇALIŞANI VARDI

BİR dönem 6 bin kişinin çalıştığı 1 milyar dolar cirolu Profilo Holding’de işler 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren sancılı bir hal almaya başladı. Beyaz eşya birimini elden çıkaran Profilo’nun önemli şirketlerinden biri olan Profilo Telra 2008’de iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Ancak, davası yıllarca süren şirket 2014 yılında iflas etti. Profilo Telra’nın yanı sıra Profilo Holding ve Profilo Sanayi AŞ’nin de iflası ile grubun çok önemli üç şirketi iflas etmiş oldu. Kamhi Ailesi’nin sembol varlıkları arasında yer alan Mecidiyeköy’deki Profilo AVM’nin ise geçen yıl, alacağı da olan özel bir bankaya satıldığı öğrenildi.

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JAK KAMHİ GEÇEN YIL VEFAT ETTİ

PROFİLO Grubu denince, kuşkusuz akla gelen ilk isim Jak Kamhi. 1925 doğumlu Kamhi, deyim yerindeyse sıfırdan dev bir grup yaratan bir isimdi. Üniversitede mühendislik eğitimi alan Kamhi, ilerleyen yaşına rağmen grubun işlerini son yıllarına kadar yakından takip etti. Baba Kamhi’nin geçen yıl vefatı ile birlikte holdingde işleri, ikinci ve üçüncü kuşaktan isimler ile profesyonel yöneticiler devraldı.

OĞUL KAMHİ MARİNASINI SATTI

BABA Jak Kamhi’nin ölümü sonrası, faaliyetleri büyük ölçüde azalan grubun işlerini yakından takip eden isimler arasında oğlu Cefi Kamhi de yer aldı. Bir dönem milletvekilliği de yapan Cefi Kamhi de zaman zaman yaşadığı mali sıkıntılar ile gündeme geldi. Bodrum Yalıkavak Marina’yı satan, İstanbul’daki evi icralık olan Cefi Kamhi, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin de kurucu başkanıydı.