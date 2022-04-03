Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Prof. Dr. Muharrem Kılıç: Mahkemede yapay zekâ endişe yaratıyor

#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu#Prof. Dr. Muharrem Kılıç#Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem Kılıç: Mahkemede yapay zekâ endişe yaratıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) işbirliği ile düzenlenen ‘Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Yapay Zekâ Kullanımın Etkileri Uluslararası Sempozyumu’ yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Sempozyum, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışa video mesaj ile katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Dereli, “Bu konferans bir bakıma daha iyi, daha adil sistemler geliştirmek için gelecekte yoğun olarak kullanılması planlanan yapay zekânın kendisinin sorgulanmasını, kendisinin adaletinin masaya yatırılmasını sağlıyor” dedi. “İçinde bulunduğumuz yüzyılı dijital gözetim çağı olarak ifade etmemiz mümkün hale gelmiştir” diyen TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da, sosyal medya ile herkesin herkesi gözetleyebildiği bir etkileşim çağında olduğumuzu söyledi.

Çağımızın büyük veri çağına dönüştüğünü belirten Kılıç, “Bu verilerin insan onurunu, hak ve özgürlükleri ihlal edici şekilde kullanılabildiğine de şahit oluyoruz” dedi. Bazı ülkelerde akıllı mahkeme uygulamalarının başladığını belirten Kılıç, fikri mülkiyet gibi davaların sadece akıllı mahkemelerde gerçekleştirildiğini söyledi. Akıllı ya da yapay zekâ mahkemelerinin özellikle hak temelinde ciddi kaygılar ve endişeler yarattığını ifade eden Kılıç, “İnsani önyargının da ötesine geçen sistematikleşen, kurumsallaşan bir makine önyargısı ortaya çıkabilir. Çünkü makine almış olduğu verilerle sürekli eş biçimde aynı vakaları değerlendirir ve algoritmik yazılımda eğer bir önyargı, kötü niyet varsa bunu sürekli tekrar edebilir. Bunun aynı zamanda masumiyet karinesini de ihlal edebileceğini de söylememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Muharrem Kılıç: Mahkemede yapay zekâ endişe yaratıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu#Prof. Dr. Muharrem Kılıç#Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy