Prof. Dr. Muharrem Kılıç: Mahkemede yapay zekâ endişe yaratıyor

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Sempozyum, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışa video mesaj ile katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Dereli, “Bu konferans bir bakıma daha iyi, daha adil sistemler geliştirmek için gelecekte yoğun olarak kullanılması planlanan yapay zekânın kendisinin sorgulanmasını, kendisinin adaletinin masaya yatırılmasını sağlıyor” dedi. “İçinde bulunduğumuz yüzyılı dijital gözetim çağı olarak ifade etmemiz mümkün hale gelmiştir” diyen TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da, sosyal medya ile herkesin herkesi gözetleyebildiği bir etkileşim çağında olduğumuzu söyledi.

Çağımızın büyük veri çağına dönüştüğünü belirten Kılıç, “Bu verilerin insan onurunu, hak ve özgürlükleri ihlal edici şekilde kullanılabildiğine de şahit oluyoruz” dedi. Bazı ülkelerde akıllı mahkeme uygulamalarının başladığını belirten Kılıç, fikri mülkiyet gibi davaların sadece akıllı mahkemelerde gerçekleştirildiğini söyledi. Akıllı ya da yapay zekâ mahkemelerinin özellikle hak temelinde ciddi kaygılar ve endişeler yarattığını ifade eden Kılıç, “İnsani önyargının da ötesine geçen sistematikleşen, kurumsallaşan bir makine önyargısı ortaya çıkabilir. Çünkü makine almış olduğu verilerle sürekli eş biçimde aynı vakaları değerlendirir ve algoritmik yazılımda eğer bir önyargı, kötü niyet varsa bunu sürekli tekrar edebilir. Bunun aynı zamanda masumiyet karinesini de ihlal edebileceğini de söylememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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