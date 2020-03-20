Prim gün sayısında düşüş planlanıyor

‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin önemli düzenlemeleri arasında kısa çalışma ödeneği de bulunuyor. Buna göre kısa çalışma ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilecek ve işverenlerin de maliyetleri azaltılmış olacak ve istihdam korunabilecek. Paketin açıklanmasının ardından hafta sonundan bu yana sürdürülen kısa çalışma ödeneğiyle ilgili çalışmalar da hızlandırıldı. İlk aşamada, İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla, kısa çalışma ödeneğine başvurabilme durumlarına ayrı bir madde halinde “salgın hastalık nedeniyle ekonomik tehditin” de eklenmesi planlanıyor. Bu yolla daha önce kısa çalışma ödeneğine başvuran firmaların, bu kez yeni maddeden başvurabilmesi ve yeniden kısa çalışma ödeneği alabilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

450 GÜN OLACAK

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için, çalışanın son 3 yılda 600 gün primini ödenmesi şartının esnetilmesi de gündemde. 600 günün 450 güne düşürülmesi için çalışma yapılıyor ancak henüz kesin karar verilmedi. Yapılacak bir diğer değişiklik ise, dosyaların sonuçlandırılmasıyla ilgili. Şu anda kısa çalışma ödeneğine başvuran bir işletme için, müfettişlerin gidip yerinde inceleme yapması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde ise, bu başvuruların uzaktan sonuçlandırılması için de çalışılıyor. Başvuruların da online yapılabilmesi seçeneği gündemde. Ayrıca çalışanlara yatırılacak kısa çalışma ödeneklerinin PTT hesapları yerine bankalardaki IBAN hesaplarına yatırılması, bu yolla kalabalık ortamların engellenmesi de talep ediliyor. Kısa çalışma ödeneği için getirilecek bazı değişikliklerin yanı sıra, çalışma hayatı normalleştikçe kullanılacak olan denkleştirme çalışması gibi düzenlemeler için yasal değişiklik gerekiyor. Bunun için de, hızla bir torba yasa hazırlanması bekleniyor. Bazı düzenlemeler ise, halen mecliste görüşülen torba yasaya eklenecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Twitter’da yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemelerin kısa sürede yapılmasını beklediklerini açıkladı. Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kısa çalışma ödeneği işçi ve işletmelerin korunması için son derece önemli. Burada işçi/işletme lehine yapılacak iyileştirme ve kolaylaştırmaların kısa sürede yürürlüğe konmasını bekliyoruz. İşçi ve işveren aynı gemideyiz. Bugünleri birlikte aşacağız” dedi.