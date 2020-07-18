Prim desteğine 12 milyar TL

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Burada hedeflenen kişi sayısı 5 milyon 300 bin. Hâlihazırda kısa çalışmadan faydalanan 3 milyon 562 bin 124 kişi. Bunun 13.9 milyar TL bir ödemesi oldu, üç aylık sürede. Yine nakdi ücret desteğinden faydalanan kişi sayısı, 1 milyon 705 bin 147 kişi. Prim desteğinden murat ettiğimiz üç ayda, aylık 4 milyar, üç ayda12 milyar civarında bir miktar” dedi. Düzenlemeyle prim desteğinin 3 ay daha uzatılması konusunda da Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

KIDEM VERİLSİN

Mini İstihdam Paketi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün kabul edildi. Görüşmelerde, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin-işten çıkarma yasağıyla ilgili maddelerde birçok vekil söz aldı. Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının Haziran 2021’e kadar uzatılması için yetki alınmasını öngören düzenlemede konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, işten çıkarma yasağına istisnalar getirdiklerini belirtti. Kırkpınar, “Süreli iş yapan firmaların işinin bitmiş olması, iş akdinin feshi doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmakta ya da firma iflas ediyor, kapanması gerekiyor. Özellikle bunu okul kantinleri gibi örneklendirebiliriz” diyerek anlattı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Ücretsiz izinde, işçi kendi isteğiyle ayrılırsa kıdemi yanıyor. En azından burada ‘Kıdem tazminatı hakkı kaybolmaz’ gibi bir şey yapamaz mıyız?” derken, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, “İşçi pandemi nedeniyle ücretsiz izne ayrıldığı için feshederse sizin dediğiniz gibi olur. Ama başka bir haklı nedeni varsa, feshederse tazminat alabilir. Bu, ilave edilen düzenlemelerin içinde değil ama kendi isteğiyle ayrılırsa yanar” dedi. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da, “Ücretsiz izinde aylık bin 168 TL gibi bir ödeme var. ‘Bu şartları kabul etmiyorum’ derse kıdem ve ihbar tazminatını alamayacak” diye konuştu.

BİLİMLER AKADEMİSİ İÇİN DÜZENLEME

Teklifle, Türkiye Bilimler Akademisi’nde başkan ve iki başkan yardımcısının maaşında da, genel müdür yerine en yüksek devlet memuru maaşının esas alınması öngörülüyor. Madde üzerindeki görüşmelerde AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Daha önce yaptığımız üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında yaptığımız iyileştirmeleri Türkiye Bilimler Akademisi çalışanlarının sosyal ve malî hakları içinde öngörüyoruz. Bir de, tabii, burada bu Bilimler Akademisinde yapacağımız bu düzenlemeyle 3 kişi faydalanmış oluyor” dedi.