MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPreseli lif pamuk satışı ihale ilanı
GeriEkonomi Preseli lif pamuk satışı ihale ilanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 16.02.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Preseli lif pamuk satışı ihale ilanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Preseli lif pamuk satışı ihale ilanı
Abone Olgoogle-news

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesi 2020 ,2019 ve 2018 yılı üretimi olan ilanda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ile ihale saati yazılı muhtelif standartlardaki preseli lif pamuklar 02/03/2021 tarihinde Salı  günü saat 14.00’den itibaren, satış şartnamesinde belirtilen hususlara bağlı kalmak şartıyla satışa çıkarılıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre istekliler ihaleye teklif verdiklerinde satış şartnamesinde belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi