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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

PPK’nın yeni üyesi Hobikoğlu oldu

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PPK’nın yeni üyesi Hobikoğlu oldu

Merkez Bankası, Banka Meclisi üyelerinden Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu’nun Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak görev yapmak üzere seçildiğini duyurdu.

MB açıklamasına göre Hobikoğlu 15 Nisan 2021’de yapılacak PPK toplantısına katılacak. Hobikoğlu, 18 Mayıs 2020 tarihinde Banka Meclisi üyeliğine getirilmişti. Şahap Kavcıoğlu’nun MB Başkanlığına atanmasının ardından, Murat Çetinkaya da başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman getirilmişti. Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alınmış, yerine Ertan Aydın seçilmişti. Yeni PPK’nın ilk faiz toplantısı ise 15 Nisan’da.

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