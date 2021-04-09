PPK’nın yeni üyesi Hobikoğlu oldu

MB açıklamasına göre Hobikoğlu 15 Nisan 2021’de yapılacak PPK toplantısına katılacak. Hobikoğlu, 18 Mayıs 2020 tarihinde Banka Meclisi üyeliğine getirilmişti. Şahap Kavcıoğlu’nun MB Başkanlığına atanmasının ardından, Murat Çetinkaya da başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman getirilmişti. Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alınmış, yerine Ertan Aydın seçilmişti. Yeni PPK’nın ilk faiz toplantısı ise 15 Nisan’da.

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