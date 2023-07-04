PPK toplantı özeti yayımlandı! Merkez’den ‘ilk adım’ mesajı

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Para Politikası Kurulu toplantı özetinde yüzde 8.5’ten yüzde 15’e yükseltilen politika faizi kararının sıkılaştırma sürecinin ilk adımı olarak görülmesi gerektiği kaydedildi. Toplantı özetinde, “Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.5’ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmiştir. Kurul alınan bu kararı, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için başlatılan parasal sıkılaştırma sürecinin ilk adımı olarak öngörmektedir” denildi.

FİNANSAL İSTİKRARA TEHDİT

Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından 22 Haziran tarihinde yapılan ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti dün yayımlandı. Toplantı özetinde, Kurul’un politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyeceği kaydedildi.

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Özette, “Kurul, mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında yüzde 5’lik enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Fiyat istikrarındaki bozulmanın makroekonomik istikrarı ve özellikle finansal istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, adımları gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilen bir parasal sıkılaştırma sürecinin uygulanmasına karar vermiştir. Parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesi öngörülmüştür” denildi.

YENİ ADIMLARIN ATILMASI GEREKLİLİĞİ

Kurul’un parasal sıkılaştırma sürecinin makroekonomik ve finansal koşullar üzerindeki etkilerine dair analizleri incelediğinin anlatıldığı özette, “Faiz artırım senaryolarının enflasyon, kredi büyümesi, kredi ve piyasa faizleri, ekonomik aktivite, beklentiler gibi anahtar makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri ile bankacılık stres testleri değerlendirilmiştir. Enflasyon görünümü bu doğrultuda yeni adımların atılmasını gerekli kılmaktadır. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, hedeften oldukça uzaklaşan enflasyonun para politikasının etkin kullanımını gerektirdiği tespitinde bulunmuştur. Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu.

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SADELEŞME KADEMELİ OLACAK

Toplantı özetinde, Kurul’un mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin makro finansal istikrarı destekleme konusunda zayıf kaldığı ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini olumsuz etkilediği tespitlerini yaptığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Bu doğrultuda söz konusu çerçevede sadeleşme politikası benimsenmiştir. Mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir. Yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir. Sadeleşme sürecinde dönüşümün hızı ve sıralaması etki analizleri ile belirlenecektir. ”

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25 METREKÜPLÜK DOĞALGAZIN TERS ETKİSİ OLABİLİR

Toplantı özetinde hanelere sağlanan doğalgazın mayıs ayında tamamının, sonraki 11 ay süresince de 25 metreküpünün bedelsiz sunulmasının, mayıs ayında tüketici fiyatları artışında belirgin bir yavaşlamaya yol açarak enflasyon üzerinde 2.4 puan düşürücü etki oluşturduğuna değinildi. Ayrıca, “Söz konusu düşürücü etki, ilave destekler söz konusu olmazsa, havaların soğuması ve ısınma amaçlı enerji tüketiminin devreye girmesiyle birlikte yılın son çeyreğinde tersine dönerek enflasyonu artırıcı yönde oluşacaktır” denildi.

BİLDİRİM ERTELEME GELDİ

Merkez Bankası, 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin döviz bildirim yükümlülüğünü erteledi. Toplam kredi bakiyesi 50 milyon lira ve üzeri olan firmaların raporlama yükümlülüğü daha önce 30 Haziran’a ertelenmişti. Merkez Bankası bu tarihi, kapsama giren tüm firmalar için Ocak 2024 raporlama döneminden başlayacak şekilde erteledi.