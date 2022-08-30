Powell’ın reçetesi piyasayı gerdi

Haberin Devamı

Açıklamaların ardından dolar endeksi 20 yılın zirvesini görürken, altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa borsaları ise haftaya düşüşle başladı. Riskli varlıklardan kaçınan yatırımcıların etkisiyle kripto paralarda da düşüş görüldü ve Bitcoin yeniden 20 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda enflasyonla mücadelenin acı verici sonuçlar doğurabileceğine ilişkin açıklamaları, ABD’de hisse senetlerinin son iki ayın en kötü gününü geçirmesine ve üst üste ikinci kayıp haftası yaşamasına neden oldu. Powell, enflasyonla mücadelede daha yavaş bir büyüme ve daha zayıf bir işgücü piyasasıyla karşılaşılacağı konusunda uyarırken; fiyat istikrarını ‘ekonominin temel taşı’ olarak nitelendirdi ve faiz artırımının devam edeceği mesajını verdi. Powell’ın yorumları, faizlerin yılı yüzde 3’ün oldukça üzerinde kapatacağı yönündeki beklentileri artırırken; açıklamaların ardından, dolar endeksi 20 yılın zirvesini görerek, 109,44 seviyesine ulaştı.

Haberin Devamı

BITCOIN GERİLEDİ

Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarından Bitcoin ve diğer kripto para birimleri de etkilendi. Yatırımcıların daha riskli varlıklardan kaçınmasıyla Bitcoin 20 bin dolar seviyesinin altına geriledi ve pazartesi itibarıyla 19.813 dolardan işlem gördü. Kripto paraların sadece Powell’ın şahin açıklamalarından değil; enflasyon ve resesyon riski nedeniyle yatırımcıların düşük risk iştahından etkilenmeye devam etmesi bekleniyor. Jackson Hole gündemi ve öne çıkan açıklamaların ardından Asya piyasaları da yeni haftaya düşüşle başladı. Fed’in açıklamalarının ardından yükselen dolar endeksiyle, dolar/ TL haftaya 18.1870 seviyesinde başladı. Euro/ TL ise gün içinde en yüksek18.2385 seviyesini gördü.

Dolar/TL, geçtiğimiz haftayı 18.1810; Euro/TL ise 18.2450 TL seviyesinden kapatmıştı. Haftanın ilk gününün kapanışında dolar/TL 18.1849, Euro/TL ise 18.1559 oldu. BIST 100 ise günü, yüzde 0.60 yükselişle 3.165 puandan tamamladı.

Haberin Devamı

EMTİA PİYASASI DÜŞÜŞTE

Petrolde enerji gündemi ve arzda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yükseliş görüldü. Powell’ın açıklamaları emtia piyasasında düşüşe neden olurken; endüstriyel metaller geriledi ve bakır vadeli işlemleri pazartesi günü yüzde 1.8 düştü. Bu hafta Çin’de açıklanacak PMI verilerinin (satın alma yöneticisi endeksi) fiyatları daha da geriye çekebileceği ifade ediliyor. Altın fiyatları da son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Spot altın pazartesi günü 1.722 seviyesinde seyretti. Altında son 12 ayda görülen düşüşse yaklaşık yüzde 5 oldu.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Haberin Devamı

ABD’de yıl içinde faiz artışlarının sürmesi beklenirken; bu haftanın en önemli verilerinden biri olarak ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanması bekleniyor. Temmuz ayında açıklanan veriler beklentilerin üzerine çıkmış, ülkede tarım dışı istihdamın 528 bin arttığı belirtilmişti. Ağustos ayında gelecek güçlü bir verinin, Fed’e para politikası sıkılaştırma konusundaki adımları için yeni bir kapı açabileceği düşünülüyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel de Powell’ın açıklamalarının ardından, resesyon endişesi masada olsa bile merkez bankalarının, yüksek enflasyonla mücadele etmek için agresif davranmaları gerektiğine dikkat çekti. Avrupa borsaları da yeni haftaya düşüşle başladı. Teknoloji hisseleri, yüzde 2’ye varan kayıplarla düşüşe öncülük etti. Euro/dolar, pazartesi günü, gün içi en yüksek 1.0029 seviyesine ulaştı. Avrupa borsalarında gün içinde görülen düşüş, kapanışta da etkili oldu.