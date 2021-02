Powell'dan önemli istihdam açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, iş gücü piyasasının güçlü olmaktan oldukça uzak olduğunu belirterek, destekleyici para politikasının devam edeceğinin sinyalini verdi.



Powell, New York Ekonomi Kulübünce video konferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte, iş gücü piyasasının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki işsizlik oranının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Şubat 2020'de son 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5 civarında olduğunu hatırlatan Powell, iş gücü piyasasının durumunun bugün çok daha farklı olduğunu söyledi.



TOPARLANMA, SALGININ SEYRİNE BAĞLI



Powell, "Erken dönemdeki şaşırtıcı toparlanma hızına rağmen güçlü bir iş gücü piyasasından hala çok uzağız." dedi.

İşsizlik oranının Nisan 2020'de yüzde 14,8'e çıkmasının ardından ocak ayında yüzde 6,3'e gerilediğini anımsatan Powell, salgınının iş gücüne katılım oranında 1948'den bu yana en büyük yıllık düşüşe neden olduğuna işaret etti.



Powell, son birkaç ayda Kovid-19 vakalarının keskin bir şekilde artmasıyla iş gücü piyasasındaki iyileşmenin de durduğunu belirterek, "Toparlanma, virüsün yayılışının kontrol altına alınmasına bağlı olmaya devam ediyor. Bu da toplu aşılamanın yanı sıra sosyal mesafe ve maske takma önlemlerinin devam etmesini gerektirecek." diye konuştu.



"PARA POLİTİKASINI SIKILAŞTIRMAYACAĞIZ"



Salgının başından bu yana iş gücü piyasası üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda endişeli olduklarına dikkati çeken Powell, uzun süreli işsizliğin geçim kaynaklarına kalıcı zarar verirken, ekonominin üretim kapasitesini de aşındırabileceğini ifade etti.



Powell, tam istihdama ulaşmanın ve orada kalmanın kolay olmadığını belirterek, "Yakın vadede, salgını bir an önce sona erdirecek politikalar çok önemli. Ayrıca salgın sonrası ekonomide yerlerini bulmak için mücadele eden çalışanlar ve hane halkları sürekli desteğe ihtiyaç duyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Destekleyici para politikasında "sabırlı" olmanın önemini vurgulayan Powell, "Sadece güçlü bir iş gücü piyasasına yanıt olarak para politikasını sıkılaştırmayacağız." dedi.



"DESTEKLEYİCİ PARA POLİTİKASINDAN DAHA FAZLASINI GEREKTİRECEKTİR"



Powell, istihdam hedefini gerçekleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarının altını çizerek, "İşlerini kaybedenlerin sayısı ve bazılarının salgın sonrası ekonomide iş bulmak için mücadele etme olasılığı göz önüne alındığında, maksimum istihdamı elde etmek, sürdürmek, destekleyici para politikasından daha fazlasını gerektirecektir." diye konuştu.



Fed Başkanı Powell, maksimum istihdam hedefini başarmak için hem hükümetin hem de özel sektörün katkılarının gerektiğine dikkati çekti.

Gelecek aylarda enflasyon okumalarında muhtemelen bir artış görüleceğine işaret eden Powell, buna fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini anlattı.

Powell, ekonominin normale dönmesiyle bir "harcama patlaması" görülebileceğini belirterek, bunun kalıcı olmasını beklemediğini ifade etti.

Salgın atlatılana kadar politika desteğinin geri çekilmesinin düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Powell, çok fazla belirsizlik olduğunu kaydetti.