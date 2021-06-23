Powell sonrası pozitif seyreden piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı

Fed toplantısının ardından haftanın ilk iki işlem gününde piyasalarda dengelenme çabasının öne çıktığı, yeniden pozisyonlanma için yatırımcıların önündeki belirsizliklerin sürmesinin, fiyatlamaların enflasyon endişeleri ile büyüme beklentileri arasında gidip gelmesine ve volatilitenin artmasına neden olduğu görüldü.

Makroekonomik veri akışının da zayıf olması dolayısıyla Fed yetkililerinin sözle yönlendirmesi ile yön bulan piyasalarda dün Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edildi. Temsilciler Meclisi'nde bir sunum yapan Powell, yalnızca enflasyon korkusuna dayanarak faiz oranlarını önden yüklemeli bir şekilde artırmayacaklarını belirterek, "Enflasyondaki 'geçici' söylemine önemli oranda güveniyorum. Yüzde 5 enflasyon kabul edilebilir değil ve 1970'lerde gibi bir enflasyon görmemiz oldukça olasılık dışı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan New York Fed Başkanı John Williams da enflasyondaki hızlı artışın çoğunun geçici olduğunu vurgulayarak, "Faizleri yükseltmek şu anda Fed için ana konu değil. Faiz artışı oldukça uzak bir yol." açıklamasında bulundu.

Fed yetkililerinin değerlendirmelerinin enflasyon endişelerini yatıştırması ile dün güne düşüşle başlayan New York borsasının yükselişle kapandığı, pozitif havanın bu sabah ABD ve Avrupa endeks vadelileri ile Asya borsalarına da taşındığı görüldü.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri dün 1,50 seviyelerinden yüzde 1,46 bandına kadar gerilerken, dolar endeksi 91,6 seviyelerine inmesinin ardından bugün iki günlük düşüşüne son vererek 91,9'a yükseldi.

Öte yandan dün kripto para borsasında da oynaklığın artması dikkati çekerken, Bitcoin'in fiyatı 28.808 dolarla son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti ve bugün 33.800 dolar seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında dün güne düşüşle başlayan endekslerin kapanışta yönünü pozitif tarafa çevirmesiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Dün yükselişini ikinci güne taşıyan ve 1,1944'ten kapanan avro/dolar paritesi, bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 1,1920 seviyelerinde bulunuyor.

Asya tarafında da yeni günün alış ağırlıklı bir seyirle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise imalat sanayi PMI verisinin haziranda 51,5'e gerilemesinin ardından yüzde 0,04'lük sınırlı artışla seyrediyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleyerek günü yüzde 0,81 artışla 1.409,85 puandan tamamladı. Dün 8,7979 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 1,3'lük düşüşle 8,6529'dan kapatan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,66 civarında seyrediyor. Analistler, Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamalarında "enflasyonun geçici olduğu" vurgusunu öne çıkarmasıyla yatırımcıların odağını enflasyonist endişelerden, aşılanma süreci ve ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliğe çevirdiğini, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ile Fed Boston Başkanı Eric Rosengren'in açıklamalarının da izleneceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.400 puanın destek konumuna geldiğini, 1.422 puanın aşılması halinde ise 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 1.430 puanın direnç olarak izleneceğini söyledi.

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